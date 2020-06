07-06-2020 - 3 idées de sorties en famille de RécréAmômes : du trampoline, un musée et une exposition.

Vous cherchez des idées de sorties et d’activités avec les enfants pour ce dimanche 7 juin ? Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes vous invite à vous rendre à Elevation Indoor, à l’Espace Alu et au Château d’Annecy.

Des bonds dans le trampoline

A Elevation Indoor, un centre freestyle situé à Neydens tout près de Saint Julien en Genevois.

On peut donc y faire des bonds sur les 15 trampolines, et retomber sans danger dans les bacs à mousse, une mousse traitée avec un antibactérien.

Petit briefing et échauffement avant de s’élancer, pour les petits comme nous les parents.

Cet espace est accessible dès l’âge de 4/5 ans.

Les espaces sont nettoyés après chaque session.

Pour chaque session, 20 en zone loisirs, 10 en zone pro, sur 600 m². On a de l’espace.

Les horaires, les tarifs et modalités de réservations en ligne sont sur le site d’Elevation Indoor.

Infos : www.elevation-indoor.com



Allé Hop ! - Elevation Indoor

Direction Saint Michel de Maurienne à l’Espace Alu

L’Espace Alu, c’est un musée dédié à l’aluminium et qui va intéresser tous les curieux, les apprentis scientifiques, les fous de culture et les amoureux du patrimoine.

L’espace Alu fait partie des lieux de loisirs incontournables pour découvrir en s’amusant, et il rouvre.

Rendez-vous dès 14h ce dimanche après-midi avec l’équipe de l’espace alu qui est très douée pour rendre ludique ses expositions.

Vous pouvez venir visiter le musée en autonomie à votre rythme, en toute liberté.

Et vous avez le droit de ne pas regarder qu’avec les yeux.

Observez, écoutez, manipulez ! Les enfants de 7 à 12 ans peuvent même parcourir l’espace à l’aide d’un livret de jeu, avec Tubalu la mascotte du musée.

Et le jeu de piste « la bague d’Elise » est également praticable.

Tarifs De 4€ à 8€ - Gratuit moins de 7 ans - Tarifs spécial tribus Horaires jusqu’au 5 juillet : mercredis et dimanches 14h-18h.

Infos : www.espacealu.fr

Découvertes - Espace Alu

Le château d’Annecy rouvre ses portes et son exposition temporaire

Le Musée-Château d’Annecy et les deux autres musées d’Annecy, le Palais de l’Île et le Musée du Film d’animation rouvrent viennent en effet de rouvrir leurs portes au public avec des parcours de visite réaménagés, en toute sécurité et avec port du masque obligatoire.

Au Château, on peut notamment découvrir l’exposition « Passé à la loupe », dotée de modules ludiques pour les enfants, la cour du Château et la vue bien entendu sur la vieille ville et le lac d’Annecy.

Infos : www.musees.annecy.fr

Découvrez l'expo "Passé à la Loupe"... - Musée Annecy

Retrouvez d’autres idées de sorties en famille sur la page facebook du magazine RécréAmômes : www.facebook/RecreAmomes

A samedi prochain ! Et bonnes fêtes à toutes les mamans !