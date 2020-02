Centre-Val de Loire, France

Ça y est l’hiver est là ! Entre deux flocons de neige ou deux rayons de soleil venez rencontrer les héros, petits et grands, malins, aventuriers ou maladroits, des 9 films de cette nouvelle édition de 1, 2, 3… Ciné fait son festival ! Venez vous réchauffer et vous amuser le temps d’un film, d’une animation et d’un goûter en famille ou entre amis. En tout ce sont 9 films a destination du jeune public qui seront projetés.

A noter aussi, des animations dans votre cinéma lors de certaines projections :

Le Phonotropic Cinéma : Atelier sur inscription d’une durée de 2h animé par Nikodio. Créez votre dessin animé grâce à un drôle de tourne disque, une page blanche et un brin d’imagination ! Dessinez, faites tourner et votre création s’anime sous vos yeux ! Mardi 18/02 à 10h Le Balzac, Château Renault.

Ciné-Philo : Il n’y a pas d’âge pour discuter et philosopher ! Un temps d’échange est proposé à l’issue de certaines séances de l’Extraordinaire voyage de Marona. En s’appuyant sur le film, vous êtes invités à discuter et réfléchir en s’amusant. Mardi 18/02 à 14h30 Le Balzac, Château Renault.

Les Marionnettes de l’Equipe de secours : Découvrez les personnages haut en couleur de la brigade de secours, les secrets de fabrication des marionnettes de cinéma et de l’animation stop motion. Jeudi 20/02 à 15h salle P. Leconte, Ste Maure de Touraine et Jeudi 27/02 à 14h30 Le Balzac, Château Renault.

TARIF UNIQUE POUR LES ENFANTS : 4€ LA SÉANCE

WWW.CINEMASDUCENTRE.ASSO.FR / TÉL. : 02 47 64 58 22

Les Salles de cinémas en Touraine qui proposent 1,2,3... Ciné :

BALLAN MIRE / La Parenthèse : 02 47 46 03 12 •

BLOIS / Les Lobis : 02 54 44 52 15

BOURGUEIL / L’Amicale - Le Familia : 02 47 97 79 10

CHATEAU- RENAULT / Le Balzac

CHINON / Le Rabelais : 02 47 93 96 18

CINEMOBILE / www.cinemobile.ciclic.fr

DESCARTES / Le Rabelais : 02 47 92 41 73

L’ILE BOUCHARD / Le Cube : 02 47 46 03 12

LAMOTTE BEUVRON / Le Méliès : 02 54 88 82 99

LANGEAIS / Espace Jean Hugues Anglade : 02 47 46 03 12

LUYNES / La Grange de l’Hôtel Dieu : 02 47 46 03 12

MONNAIE /Salle Raymond Devos : 02 47 46 03 12

MONTRICHARD / Le Régent : 02 54 32 46 01

ROUZIERS / Espace Culturel Des Quatre Vents : 02 47 46 03 12

ST-AIGNAN / Le Petit Casino : 02 54 71 79 05

STE MAURE DE TOURAINE / Salle P. Leconte : 02 47 46 03 12

SELLES SUR CHER / Le Studio : 02 54 97 40 47

TOURS / Les Studios : 02 47 20 27 00