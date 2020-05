10 idées créatives pour des récrés actives à la maison avec RécréAmômes

Nourrir sa curiosité, éveiller sa créativité, s’amuser tout en apprenant : la règle de trois parfaite pour des récrés animées, toute l’année, et durant ce confinement ! Des expériences imaginées par des passionnées de nos Pays de Savoie, dénichées par Laure Béchade, créatrice du magazine RécréAmômes

Les Petites chasses au trésor de Coline et Rémy

Un bon plan, un coup de cœur, dont il était temps de vous en parler.

Depuis leur camp de base situé à Menthon-Saint-Bernard, ces deux grands enfants ont imaginé des chasses aux trésors pédagogiques pour permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant, à la maison !

Dans le coffre au trésor qu’ils offrent en téléchargement gratuit sur www.petiteschassesautresor.com, Coline et Rémy font vivre de belles aventures ludo-pédagogiques à nos enfants.

101 kits de chasses au trésor, 120 pages à télécharger illico !

Un coffret Précieux - petiteschassesautresor.com

2 nouveaux ateliers scientifiques avec La Turbine sciences

Guillaume a imaginé cette semaine, deux nouveaux ateliers ludiques :

Construis ton zootrope et en EXCLU construis ta voiture à réaction.

En tout ce sont 6 expériences/ateliers à retrouver en vidéo sur le site de la Turbine.

Zootrope - La Turbine Science

La vache…. En cocotte avec la Maison du fromage d’Abondance

Devenez incollables sur la vache et le fromage Abondance !

L’équipe de la Maison du fromage d’Abondance propose de fabriquer votre cocotte en papier et de tester vos connaissances sur le fromage typique de cette vallée de Haute-Savoie. Téléchargez et imprimer la cocotte en papier ici.

La vache tient-elle dans un oeuf ? - La maison du fromage d'Abondance

Les expériences du Kiwi avec Le Moulin à Etincelles (La Roche-sur-Foron)

Voici une expérience qui va donner des idées à vos enfants à chaque fois qu'ils se servent un verre d'eau : la fontaine à ballon, en vidéo.

Et retrouvez toutes les expériences proposées durant ce confinement sur la chaîne Youtube du Moulin à étincelles.

Une fontaine faite maison - Le moulin à étincelles

Fais ton sirop de Lilas

Ça se boit le lilas ! Vous le saviez, vous ?

Les animatrices de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc ne manque pas de ressources pour nous proposer de confectionner notre sirop avec le lilas du jardin ; pour ceux qui ont un jardin, et du lilas ! D’autres activités sont en ligne sur www.ccpmb.fr.

Au rayon coloriage… le gypaète barbu

Ce rapace emblématique des Alpes vole au-dessus du territoire de Passy Mont Blanc ; il en est même la mascotte. L’équipe de l’office de tourisme vous offre un coloriage pour découvrir le beau plumage du Gypaète barbu, à télécharger et à imprimer sur une feuille A4. Postez les créations de vos petits artistes sur la page facebook Passy Mont-Blanc Tourisme.

A vos crayons - Passy Mont-Blanc Tourisme

Visite virtuelle du château d’Avully

Cela vous dit de déambulez au cœur d’une forteresse, depuis la maison ? Visitez le château féodal d’Avully.

Grâce à cette visite virtuelle vous pourrez vous déplacer du rez-de-chaussée au 2ème étage, dans les 7 salles richement décorées de peintures murales.

La visualisation de cette vidéo vous permettra peut-être de découvrir les 3 passages secrets…

Trouvez les passages secrets ! - Château d'Avully

Belles lectures en vidéo

Depuis le début du confinement l’équipe de la bibliothèque de Magland offre de belles lectures en vidéo, que vous pouvez retrouver dans l’onglet vidéo de la page facebook ici. Coup de cœur pour « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry et sa version en livre pop-up à découvrir en vidéo.

Du côté de la médiathèque Henri Briffod (Bonneville), la crèche de Bonneville vous propose "Pouce poucette" en vidéo, pour les petits avant ou après la sieste.

Une petite relaxation sonore pour les enfants

Katherine Hollier, sonothérapeute à Annecy nous offre une séance de relaxation sonore pour les enfants. 25 minutes pour ce laisser bercer par les bols tibétains, le gong et le tambour chamanique, guidés par Katherine.

Un voyage sonore relaxant à écouter et vivre ici.

A vous aussi chers parents, ce voyage en compagnie du cheval magique vous fera du bien !

Un moment doux et tranquille pour toute la famille - Katherine Hollier

L’heure du déconfinement progressif approche !

La seconde bonne nouvelle c’est que, même déconfinés, vous pourrez piocher toutes les idées que nous avons dénichées pour vous et partagées avec vous durant ce confinement.

Retrouvez les idées d’activités à la maison des samedi 4 avril, samedi 11 avril, samedi 18 avril, samedi 25 avril, et samedi 2 mai (cliquez sur chaque date).

Belles récrés avec vos mômes et à la semaine prochaine pour d’autres idées de loisirs en famille, au grand air on l’espère !