🐐 Sur plus de 3 hectares, au cƓur de la DrĂŽme des Collines, venez vivre une expĂ©rience authentique et participez Ă la sauvegarde d’espĂšces Ă cornes rares ou en voie de disparition. 🐐

Mille et une Cornes : Parc Animalier et de Loisirs pour se créer 1001 souvenirs

Surplombant l’Herbasse, partez Ă la rencontre de 25 races de chĂšvres et de moutons, prenez le temps dans un jardin de plantes mĂ©dicinales et aromatiques, redĂ©couvrez de vieux outils dans notre Ă©co musĂ©e, une collection de cloches du monde
 De quoi s’amuser, apprendre et partager des moments en pleine nature !

đŸ“» Écoutez le reportage, sur place, de Nelly Sorbier

INFOS PRATIQUES - Mille et Une Cornes 🐐

– 460, Chemin des Pinùdes – Route de Bathernay – 26260 Charmes-Sur-l’Herbasse

Latitude : 45°10’2.64”N

Longitude : 4°59’22.19”E