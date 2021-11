111 œuvres pour financer la recherche à Toulouse

Depuis le 4 novembre et jusqu'au dimanche 14 novembre, rendez-vous à côté du pont neuf, en bord de Garonne dans l'Hôtel Dieu de Toulouse, une exposition artistique est visible de 12h à 20h dans cette belle chapelle toulousaine. Un rendez-vous d'art contemporain et une belle action puisque les œuvres vendues permettent d'apporter des milliers d'euros à la recherche médicale et pour accompagner la vie des malades. Isabelle Corona : 111 des Arts

