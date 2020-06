13-06-2020 - 3 idées de sorties en famille : jeux d’aventure, chasses au trésor et cascade de tyroliennes

Vous cherchez des idées de sorties et d’activités avec les enfants pour ce samedi 13 juin ? Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes suggère de partir à l’aventure de Cluses et ses montagnes, de faire une chasse aux trésors à Thonon ou de tester la cascade de tyroliennes aux Aillons

« Le Secret du Reposoir » : un explor’game

C’est quoi un « explor’game » ?

C’est une expérience immersive à ciel ouvert guidée par une application numérique sur tablette, que vous allez pouvoir vivre avec vos enfants dès 8 ans.

Compagnon du moine Jean d'Espagne, vous devrez combattre des forces obscures afin de percer le secret du Reposoir.

Vous devrez y construire un havre de paix pour les siècles à venir.

Mais serez-vous à la hauteur ? ah ah mystère. Ce jeu ouvre aujourd’hui pour la saison d’été.

Pour y participer rendez-vous à l’office de tourisme du reposoir, où vous pouvez louer une tablette.

Notez qu’ouvrent aujourd’hui 5 autres jeux d’aventure sur ce territoire Cluses Arve et Montagne, notamment 3 parcours d’orientation à faire avec les petits dès 3 ans.

Plus d’infos : www.clusesmontagnes-et-jeux.fr

Un secret bien gardé ? - 2ccam

La cascade de tyroliennes : d’arbre en arbre aux Aillons

La cascade de tyroliennes c’est un parcours dans les arbres gigantesque : 21 tyroliennes dont 2 à grande vitesse, 20 ateliers, 16 échelles descendantes et un "base jump" final sur le parcours intégral à tester avec les enfants dès 12 ans.

Avec les juniors dès 8 ans, optez pour le parcours forêt, un parcours aérien toujours avec notamment 1 tyrolienne à grande vitesse.

Les plus petits ont aussi leur parcours au départ.

La Cascade de Tyroliennes est ouverte les samedis et dimanches de 13h à 18h jusqu’au 28 juin et puis les autres jours pour les vacances d’été.

Une fois sur place allez aussi tester la grande nouveauté de cet été : le Pays suspendu des géants qui ouvre aujourd’hui même ce samedi 13 juin : 7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

Plus d’infos : www.lesaillons.com

Youhouhoooouuu ! - David Gonthier

Une chasse aux trésors à Thonon

A la découverte de Thonon en compagnie de Colvert, le pirate.

Vous allez vivre un parcours qui vous emmène dans différents lieux marquants de la ville, et devoir résoudre une multitude d'énigmes (jeux, rébus, observations, mots fléchés, devinettes...) afin de trouver la phrase mystère qui vous permet de trouver le code secret du coffre aux trésors, qui se situe à l’office de tourisme de Thonon où vous allez vous procurer le livret-jeu pour faire cette chasse au trésor.

L’office de tourisme est ouvert de 10h à 12h et 14h à 17h.

Plus d’informations : www.thononlesbains.com

T'es un pirate mon canard !? - Thonon

Retrouvez d’autres idées de sorties en famille pour ce week-end sur la page facebook de RécréAmômes (www.facebook.com/RecreAmomes)