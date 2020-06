14-06-2020 - 3 idées de sorties en famille : trampoline, escape game et challenges de voitures télécommandées

Vous cherchez des idées de sorties et d’activités avec les enfants pour ce dimanche 14 juin ? Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes vous en suggère 3, à l’abri : direction Bam Freesports à Voglans, L’Atelier des Enigmes à Cran-Gevrier et Crazy Round à Bonneville.

Trampoline à gogo !

On va faire des bonds ce dimanche en famille ! Il existe également une salle dédiée au freestyle sur des trampolines : Bam Freesports située à Voglans vient tout juste de rouvrir aussi.

700m² de trampolines et de bacs à mousse pour nos petit freestyler.

Notez que les dimanches de 10h à 12h30, c’est réservé aux petits de 2 à 7 ans.

Réservez votre créneau d’une heure sur le site web de Bam Freesports ou par téléphone. www.bam-freesports.com

Téléphone : 09 672 10 627

Jump ! Jump ! Jump ! - Freesport Chambéry

Une escape game avec les enfants

On sort de chez soi pour se retrouver à l’abri à l’atelier des énigmes à Cran-Gevrier, d’où il faudra chercher à s’échapper.

C’est bien là l’enjeu d’un escape game. L’Atelier des Enigmes est la première salle à avoir ouvert sur le bassin annecien et sa grande spécificité c’est que les 4 jeux sont entièrement imaginés et construits par ses fondateurs : Emilie et Mathieu.

Allez tester avec vos enfants dès 8/10 ans par exemple Trésor de pêcheur ; on plonge dans une histoire vraie celle d’Armand, un pêcheur qui a réellement existé puisque c’est l’oncle de Matthieu ; il va falloir retrouver le trésor qu’il a caché dans sa cabane.

Deuxième jeu à tester : Célestia, le dernier-né de l’Atelier des Enigmes, inspiré du jeu de société du même nom. Vous allez embarquer pour un voyage plein de surprises à bord d’un aéronef.

Réservez vite en ligne sur le site de l’atelier des énigmes. Il reste peut-être encore quelques créneaux pour ce dimanche. www.latelierdesenigmes.fr

Oh Oooooh ! Une nouvelle énigme à résoudre... - L'Atelier des Enigmes

Copyright L’atelier des Enigmes – Blam Editions

Une course de voitures télécommandées C’est nouveau ! Crazy Round vient d’ouvrir ses portes à Bonneville.

C'est le premier parc de loisir dédié aux modèles réduits en France.

On va pouvoir faire des courses de voitures radio commandés avec nos petits dès 6/7 ans en fonction de leur dextérité et des vols de drones.

Réservez votre créneau en ligne sur le site de Crazy round.

Premier créneau disponible 15h10 cet après-midi ! www.crazyround.fr

Waabrooooaa !!! - Crazyround

Les trois lieux recommandés ce dimanche respectent toutes les précautions en vigueur liées au COVID-19.

