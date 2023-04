2 idées pour les vacances d'Avril : un festival gratuit ou des ateliers chez "Maman Bulle" à Nice

Un festival 100% gratuit

Le festival Nananère est organisé par le Département des Alpes-Maritimes durant toutes la durée des vacances scolaires d'avril 2023.

C’est LE Festival de spectacles et d’animations pour les enfants entièrement gratuit à Nice et dans plusieurs communes du département : 6 spectacles jeune public, dont 2 spectacles pour les plus petits à partir de 3 ans, avec des histoires de loup, de princesse, de samouraï et de sortilèges. 4 films pour enfants seront projetés le matin au cinéma Jean-Paul Belmondo de la place Garibaldi de Nice.

Des ateliers et des animations sont proposés au Musée des Arts Asiatiques (à coté du Parc Phoenix de Nice) et dans plusieurs médiathèques du département des Alpes-Maritimes. Des ateliers en live le week-end sur Instagram avec des influenceurs pour réaliser des recettes de cuisine ou des petites créations en famille.

Tout est gratuit, mais il faut réserver ICI

Connaissez-vous Maman Bulle à Nice ?

Maman Bulle à Nice est un lieu réservé aux futurs et jeunes parents qui propose des activités sportives et bien-être avant et après l’arrivée de bébé, et des activités pour l’éveil des tout-petits et pour les enfants.

Pour les 4-8 ans, durant les vacances d'avril il y a de nombreuses activités tous les après-midi du lundi au vendredi.

