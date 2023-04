2 idées pour les vacances dans le Pays de Grasse : L'Arrosoir de Grasse et le Mas de l’Olivine à Peymeinade

Les Bons Plans Vacances recreanice.fr et France Bleu Azur tous les matins à 7h45

Le restaurant l’Arrosoir, le rendez-vous des familles à Grasse

On a l’habitude d’y bruncher en famille le dimanche en écoutant des contes pour les enfants, ou d’y organiser les anniversaires des enfants. Pendant les vacances d'avril, le restaurant l'Arrosoir propose des ateliers créatifs aux enfants à partir de 3 ans sur le thème de Pâques : apprendre à décorer des œufs de Pâques et peindre des poules sur des galets avec l’artiste peintre Valentine Costes.

Les plus petits 3-6 ans apprennent le matin avec de la gouache et du matériel adapté, et les 6-12 ans découvrent l’acrylique l’après-midi autour d’un bon goûter fait maison.

Toutes les infos pratiques et des tarifs réduits sont sur le site RécréaNice.fr

Et si vous proposiez un atelier pâtisserie à vos enfants ?

Direction en pays de Grasse le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade. On y cultive des fleurs qui sont transformées en confiserie : bonbons, sirops, pâtes de fleurs, confitures

Sous le chapiteau décoré pendant les vacances de printemps, il y a en avril 2023 des ateliers pâtisserie à partir de 5 ans tous les après-midi qui se terminent par une chasse aux œufs.

Ecoutez le Podcast qui donne tous les Bon Plans pour les vacances :

