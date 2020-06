2020-06-27 RécréAmômes 3 idées de sorties en famille : parcours aventure, spectacle et sortie nature nocturne

Réouverture du Fort de Tamié ce samedi 27 juin

On grimpe aux arbres avec nos ouitistis ce samedi, à l’acroFort de Tamié, parcours aventure qui se trouve au cœur des remparts du Fort de Tamié.

L’acrofort de Tamié rouvre aujourd’hui pour la saison d’été avec bien entendu toutes les précautions en vigueur.

On y trouve :

10 parcours progressifs des plus ludiques aux plus vertigineux, sécurisés et équipés d’une ligne de vie continue et plus de 100 ateliers comme : les tyroliennes, la via ferrata ou encore des passerelles…

On peut opter pour 4 formules : le Pass enfant pour les 3-7 ans, le Pass Junior pour les 7-14 ans ou le Pass Intégral (que l’on peut faire avec nos enfants dès 10 ans), et le Pass Tyroliennes.

Pour les plus jeunes, les Pass donnent également l’accès illimité au Parc de jeux.

Et il faut essayer aussi la Tyro du Fort !!! 300 mètres de tyrolienne panoramique avec vue sur la Combe de Savoie !

C’est ouvert de 10h à 18h30 et 7 jours sur 7 tout l’été dès ce samedi.

Ooooh ! C'est Haut !!! - Fort Tamié

www.fort-de-tamie.com

Un spectacle : « l’atelier des petits machins trucs »

Rendez-vous à Pont de Beauvoisin, où la compagnie "Les petits détournements", (prix du public au festival au bonheur des mômes), compagnie de théâtre chambérienne, nous présente son spectacle "L’atelier des petits machins trucs" au cœur du parc de l’hôtel Morris, ce samedi à 17h30, un spectacle à voir en famille.

De la musique pour les oreilles et du cirque pour les yeux.

12€ pour les adultes, 6€ pour les petits.

La réservation est conseillée.

Ce soir, une nuit safari en famille

La"Nuit Safari", c’est une fabuleuse sortie en nature proposée ce soir à 20h30 par la Maison du Salève du côté de Présilly.

A l’écoute des bruits de la forêt avec nos enfants dès 10 ans.

Vous allez donc découvrir les bruits qui vous entourent et vaincre votre peur.

Une balade immersive, à la nuit tombée, qui comprend une pause gourmande.

Inscrivez-vous vite auprès de la Maison du Salève.

15€ : tarif comprenant l’animation + pause gourmande. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit) pour chaque enfant.

Sur inscription au 04 50 95 92 16

Inquiet ? Mais non c'est l'aventure !!! - Maison du Salève

www.maisondusaleve.com

Retrouvez d’autres idées de sorties en famille pour ce week-end sur la page facebook de RécréAmômes (www.facebook.com/RecreAmomes)