2020-06-28 - 3 idées de sorties RécréAmômes : chasse au trésor, VTT, jeux sur un parcours gonflable sur l'eau

Vous cherchez des idées de sorties et d’activités avec les enfants pour ce dimanche 28 juin ? Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes suggère de filer à La Rosière, aux Carroz et à Passy !

Chasse au trésor des montagnes à la Rosière

On monte à La Rosière pour une chasse aux trésors des montagnes à travers les sentiers de la station de Tarentaise.

A l'aide de votre carte et de votre feuille de route, partez sur les traces du randonneur disparu pour retrouver les indices qu'il vous a laissé sur sa route.

Ils vous mèneront jusqu'à sa dernière cachette et peut être, qui sait, jusqu'à son précieux trésor !

Le livret de la chasse au trésor est disponible dès ce dimanche à Office de Tourisme et tout l’été jusqu’au 30 août, tous les jours.

Il est l'Oooor ! - La Rosière

www.larosiere.net

Ouverture du Bike Park aux Carroz !

On enfourche son vélo, enfin son VTT, parce que c’est l’ouverture du Bike Park aux Carroz, station du Grand Massif.

Ouverture ce week-end de la piste Woody Woodbiker ; une piste verte de 580m de dénivelé sur 5,1km avec pente 12% à dévaler avec nos apprentis pilotes, intégralement modelée pour le plaisir de l’apprentissage.

Pour y accéder, prenez la télécabine de Kédeuze ouverte de 9h30 à 17h30. Port du masque obligatoire dès 11 ans. Tarif spécial 10€/journée du 27/06 au 03/07. Consultez les conditions d’ouverture : lescarroz.com/bike

Hé, hé, hé ! A nous les belles descentes ! - Les Carroz

www.lescarroz.com

Jeux sur l’eau !

Direction Passy et son lac avec vue sur le Mont-Blanc. L’Aquapark du Mont-Blanc pour la saison : un parcours que l’on appelle gonflable sur l’eau accessible dès 8 ans et qui promet à nos petits poissons de bonnes glissages et jeux aquatiques.

C’est ouvert de 10h à 12h. Et juste à côté vous pouvez grimper dans les arbres à Passy Accrolac.

Un plouf Gonflé à Bloc ! - Passy Mont Blanc

www.facebook.com/Aqua-Park-Du-Mont-Blanc

www.passy-mont-blanc.com

Vous pouvez retrouver d’autres idées de sorties en famille sur la page facebook du magazine RécréAmômes.