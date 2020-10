21h c'est... l'heure du batch cooking !

Et si on jardinait ? Et si on cuisinait "le" plat le plus réconfortant qui soit : le Pot-au-Feu ? Et si on écoutait le dernier album de Vianney ? Et si on décryptait l'actualité pour la faire comprendre aux enfants ?

Les conseils jardinage indispensable de Guillaume Adam

Le jardinage en famille © Getty

Vous avez un jardin ? Ou une jardinière ? Vous avez un balcon ? Ou même simplement une fenêtre bien éclairée ? Ou pas ? Il n'y a jamais de problème avec le jardinage ! Grâce à Guillaume Adam de chez Truffaut, il n'y a que des solutions !

PLANÈTE BLEUE - COMMENT PROTÉGER LA PLANÈTE ?

Vaste question... et si on cuisinait ? Et plus précisément si on se lançait dans le Batch Cooking ???

Le batch cooking en famille... © Getty

Vous vivez une vie trépidante et n'avez pas le temps de vous préparer de bons petits plats. Et du coup vous êtes triste quand d'aventure vous en êtes réduit à croquer dans un sandwich au jambon que d'ordinaire vous mépriseriez de toutes vos forces ! Et c'est bien dommage car non seulement vous perdez de l'argent, mais vous n'aidez pas la planète. Alors ? Alors faites vos repas le W.E. ! Ça s'appelle le "batch cooking", et ça permet de cuisiner en une seule fois tous les repas de la semaine ! Exemple d'automne sur Youtube :

Gourmandise avec Mam's Cook : Le Pot-au-Feu !

Blogueuse culinaire incontournable, Mam's Cook nous invite à (re)découvrir un plat d'automne par exellence : le Pot-au-Feu !

Le Pot-au-Feu © Getty

Le nouvel album de Vianney est (enfin) sorti : "N'attendons pas" !

L'occasion d'une journée spéciale sur France Bleu Occitanie !

Vianney - Jérôme Witz

Un album dont vous avez déjà apprécié le premier extrait : Beau Papa

L'actualité expliquée aux enfants : 1jour1actu

Les éditions Milan éditent un journal en ligne qui décrypte l'actualité aux enfants. 1jour1actu, une initiative bienvenue en ces temps tourmentés pour trouver les mots les plus justes face aux événements du moment. Leur vocation : l'actualité à hauteur d'enfant.

Et pour donner les indispensables "clés", 1jour1actu offre en ce moment son numéro spécial sur la liberté d'expression. Un numéro à lire et télécharger en cliquant ici.