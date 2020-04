"5 à la maison", le journal de bord d'une famille de 5 confinée

Emilie Dekegel partage ses aventures de confinement, une expérience qu'elle vit avec son mari et leurs 3 enfants: Haize, Hedoi et Eheina. Entre les activités scolaires, ménagères, culinaires, ... et le télétravail, c'est pas tous les jours facile mais comme vous, ils tentent de maintenir le cap.

Que diriez vous, pour vous dégourdir les jambes et prendre un peu l'air, de jouer à la marelle?

Rassurez-vous, ce n'est pas ringard! Certes, ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours très sympa... et ça ne demande pas grand chose: un bout de trottoir (une cour, un jardin, un parking de supermarché feront très bien l'affaire) et une craie (un caillou, de la peinture, de la ficelle, ...) et le tour est joué.

Des craies, c'est l'ustensile indispensable pour créer une marelle de manière traditionnelle.

Autre avantage non négligeable: on peut y jouer en famille, entre voisins (en respectant les 2m de distance) mais également tout seul. Pour les familles, c'est un moment délicieux et pour les personnes seules et/ou qui vivent en appartement, c'est aussi sympathique.

On dessine une marelle en bas de chez soi: on fait 2/3 parties tout seul et/ou avec des encouragements de gens à la fenêtre. On rentre chez nous et on laisse la place à toutes les personnes qui passeront par là. Laissez les craies sur le côté pour que les gens laissent un petit mot de leur passage. Ca peut être sympa.

Laissez les craies à la disposition de tous, vous aurez peut-être de belles surprises. © Radio France - Emilie Dekegel

Les avantages de cette activités sont nombreux: c'est physique, c'est l'occasion de passer du temps en famille autre que devant les devoirs et dehors. Ca permet aussi aux gens qui habitent en appartement, qui se sentent seuls de partager un petit moment convivial... et puis ça réchauffe.

Une marelle faite chez Emilie Dekegel, par ses enfants pour une belle partie de rigolade © Radio France - Emilie Dekegel

Ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, mais Emilie et sa famille se sont bien amusés.