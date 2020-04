"5 à la maison", le journal de bord d'une famille de 5 confinée

Emilie Dekegel partage ses aventures de confinement, une expérience qu'elle vit avec son mari et leurs 3 enfants: Haize, Hedoi et Eheina. Entre les activités scolaires, ménagères, culinaires, ... et le télétravail, c'est pas tous les jours facile mais comme vous, ils tentent de maintenir le cap.

Le 2 avril, c'est la journée internationale des livres pour enfants. Cette journée est parrainée par l'UNESCO et l'IBBY (International Board on Books for Young People, traduit: l'union international pour les livres de jeunesse) et vise à combattre l'analphabétisme, favoriser l'accessibilité des livres au plus grand nombre et transmettre le goût de lire aux plus jeunes.

Eheina - 20 mois - adore les livres. © Radio France - Emilie Dekegel

Emilie et Eheina adorent ces moments passés toutes les 2 plongées dans les pages des livres © Radio France - Emilie Dekegel

A cette occasion, Emilie Dekegel et sa famille vous proposent de jeter un oeil dans leur bibliothèque pour partager leurs coups de coeur. Les livres sont nombreux et il y en a pour tous les âges. Si son mari est branché BD (Astérix, Les tuniques bleues, Thorgal, ...), Hedoi, 10 ans, livres sur le sport en général et le foot en particulier, ce sont les filles qui apprécient le plus la lecture.

Le choix de Haize, 12 ans

Haize apprécie tout particulièrement les séries comme Harry Potter, Kingra Girls ou la "La vie compliquée de Léa Olivier"

La vie compliquée de Léa Olivier, de Catherine Girard-Audet © Radio France - Emilie Dekegel

Cette saga, de 15 tomes, raconte les aventures d'une ado qui doit quitter sa ville natale pour Montreal. Elle doit quitter son école, son quartier, ses amis... pour recommencer une nouvelle vie au Quebec avec toutes les difficultés que cela implique dont l'accent et les subtilités du quebecois.

Le choix de Eheina, 20 mois

Eheina a hérité du goût de la lecture de sa maman. Elle adore lire, feuilleter (sans trop de délicatesse malheureusement) les livres en général. Elle apprécie tout particulièrement les livres avec les animaux, mais sa préférence va vers les livres musicaux. Elle en a quelques uns: les chants de Noel, les chansons de Jean Jacques Goldman, les instruments de musique, ... Son préféré l'emmène dans la forêt sur fond de jazz.

Les saisons en musique de Lili la baleine © Radio France - Emilie Dekegel

Et vous, quel est ou était votre livre jeunesse préféré?