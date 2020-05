5 à la maison, le journal de bord d'une famille de 5 confinée: Le Puzzle

Et si on faisait un puzzle?

L'une des grandes stars de ce confinement.

On le pensait relégué dans sa boîte poussiéreuse au fond du grenier de chez Mamie, oublié au rayon des loisirs "has been". Que nenni, "grâce" au confinement, le puzzle est sorti de sa boîte et a investi les tables des salles à manger de nombreux foyers.

Jon, le mari d'Emilie, a fabriqué un plateau pour déplacer le puzzle plus facilement. © Radio France - Emilie Dekegel

Tout y passe: les paysages bucoliques, les classiques de l'art avec les plus grands primitifs flamands et autres Picasso - période Bleue bien entendu, les scènes épiques de Star Wars ou encore le vol de Hedwige, la chouette d'Harry Potter ou les photos de famille imprimées... bref, il y en a pour tous les goûts.

Nous ne sommes pas en reste non plus quant au choix du nombres de pièces: plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers... Emilie a proposé un "3000 pièces" à sa famille.

Comment s'y prendre?

Il n'y a pas vraiment de technique officielle, mais quand on se lance, on commence par mettre les pièces qui composent les bords d'un côté, puis on trie par couleurs de l'autre et hop hop hop, on est parti. Et tout le monde s'y est mis.

21 mois, 10 ans... on fait le puzzle en famille © Radio France - Emilie Dekegel

Les avantages du puzzle?

ils favorisent la concentration et une certaine discipline

ils permettent quelques moments de calme

ils peuvent se pratiquer seul ou en famille

Cela fait un peu plus de 15 jours que la famille d'Emilie est dessus - essentiellement Jon, son mari qui a redécouvert un loisir pratiqué enfant. Quand vont-ils déposer la dernière pièce? Les paris sont ouverts.