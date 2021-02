5 bonnes idées d'activités pour les enfants pendant les vacances

Ce n'est pas toujours évident d'occuper ses enfants pendant les vacances, encore plus lorsqu'il y a un couvre-feu et que beaucoup d'espaces d'activités de loisirs se retrouvent fermés. 5 intervenants proposent cette semaine une (ou plusieurs) activité à réaliser chez soi ou chez eux !

La magie du numérique

Abracodabra propose des ateliers de création numérique et de programmation pour les enfants de 4 à 15 ans à Bordeaux et dans la région bordelaise. Maud Rabau, la responsable, vous invite à télécharger deux applications gratuites, qui permettent aux plus jeunes d'apprendre à coder : ScratchJr (5 - 7 ans) ou Scratch (dès 8 ans), disponible dans Google Play et l'App Store !

Vacances à la ferme

Le Domaine d'Écoline permet à vos enfants de découvrir les animaux de la ferme et de s'en occuper grâce à un stage en immersion pendant une matinée ou une journée (dès 3 ans), mais également de faire du poney (dès 18 mois). La responsable du domaine, Élise Borzeix, invite donc tous les petits curieux qui aiment être en bottes, les mains dans la paille, à venir découvrir les joies (et le travail) de la vie à la ferme !

L'appli des étoiles

L'association Astronomie Gironde a la solution pour observer les étoiles en cas de mauvais temps et de couvre-feu : Stellarium. Un logiciel gratuit, conçu pour observer le ciel en temps réel et apprendre à reconnaître les constellations, les étoiles, les planètes... Depuis votre salon imaginez-vous à bord de l'Enterprise ou du Faucon Millenium (et si vos enfants n'ont pas la référence, c'est peut-être l'occasion de revoir les Star Trek et les Star Wars).

Floccinaucinihilipilification*

Vous voulez savoir lire ce titre, comme vous aimeriez pouvoir prononcer le nom de Matthew McConaughey correctement ? Céline Meysret Rabier a la solution ! Elle dirige le centre Helen Doron English de Bordeaux et l'apprentissage de l'anglais y débute dès 3 mois. Une pratique régulière, c'est LA clef, pour réussir à parler correctement une seconde (ou une troisième ou une quatrième...) langue ! Elle propose pour ses vacances un large choix d'applications pour apprendre tout en s'amusant en famille ! *floccinaucinihilipilification (29 lettres) est le plus long mot anglais à apparaître dans le livre des records et il désigne quelque chose qui n'a pas de valeur.

Chasse au trésor & Jeux de piste

L'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux offre la possibilité, pendant les vacances et tout au long de l'année, de faire une chasse au trésor avec les enfants et deux jeux de pistes ("Des Chartrons aux Bassins à Flots", "Du Grand-Théâtre à la cathédrale Saint-André") plutôt pour un groupe d'adultes ou des adolescents. Il suffit d'acheter un livret à l'Office ou en ligne (5€) et de partir pour environ 2h30 de marche !

A Bordeaux, comme dans beaucoup d'autres communes de Gironde, il est aussi possible de faire "Les pistes de Robin" afin de découvrir le patrimoine culturel et naturel de notre département.