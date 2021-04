5 idées d'activités pour s'amuser en famille pendant les vacances

Keep It 100

Ce n'est pas toujours évident d'occuper ses enfants pendant les vacances, encore plus en période de confinement. 5 intervenants proposent cette semaine une (ou plusieurs) activité à réaliser chez soi ou chez eux !

Les vacances en musique

Alexandre Pequera, disquaire de Diabolo Menthe à Bordeaux est un grand fan de Michael Jackson, il écoute donc souvent Earth Song, le morceau préféré de sa fille, Charlotte, avec laquelle il fait les vocalises du roi de la pop ! Un morceau que vous pourrez peut-être tenter d’inclure dans un multiblindtest, un jeu facile à faire en famille avec un portable, un ordinateur, un lecteur CD… Chacun choisit un morceau, on lance la lecture des morceaux en même temps et on essaye de deviner les morceaux des autres au milieu du brouhaha.

► 30 rue de Cheverus, 33000 Bordeaux

► 05.56.81.33.02

► Facebook

Une pause lecture

Thomas Glorieux, libraire à la librairie du Contretemps propose aux plus jeunes quelques ouvrages de l’illustratrice Peggy Nille. Cachés dans la jungle, Cachés dans la mer ou encore Cachés dans l’espace sont, à la même manière que la collection des Où est Charlie ?, des « cherche et trouve ». Très colorés ils sont publiés aux éditions Acte Sud Junior. Et depuis peu, l’illustratrice a publié un livre à gratter (pas de piège, c’est exactement comme les jeux à gratter) pour découvrir, en s’amusant, les fables de La Fontaine, publié aux éditions Gründ.

► 5 cours Victor Hugo, 33130 Bègles

► 05.57.12.56.64

► Facebook

► Instagram

Les Détritivores, super héros du compost

Romain Lamouille de l’entreprise social et solidaire Les Détritivores nous propose de sensibiliser les plus jeunes au tri des déchets par la création d’un compost avec des biodéchets (les restes alimentaires). Sur leur site on retrouve toutes les bonnes pratiques et les conseils, comme : éviter de mettre viandes et poissons dans le compost pour ne pas attirer les rats ou autres nuisibles. Et cela ne concerne pas uniquement ceux qui ont la chance d’avoir un jardin ! Grâce au lombricompostage ou au bokashi on peut aussi faire un compost que l’on utilise ensuite pour les plantes d’intérieur ou au sein de jardins solidaires par exemple.

► Facebook

Pour les accrocs de la manette

Christophe, vendeur de la boutique Ultima Games à Pessac a décidé de réunir parents et enfants autour d’un grand classique des jeux vidéo : Mario Kart ! En particulier Mario Kart 8 qui se joue sur Nintendo Switch (et non pas sur Super Nintendo).

► 2 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac

► 05.57.02.05.49

Pour les accrocs du guidon

Toute l’année la Station Vélo de Créon nous permet de découvrir l’Entre-deux-Mers en deux roues. Aurélie Garrabos, responsable de la station a partagé avec nous de bonnes adresses pour découvrir des circuits à vélo, quelques astuces pour entretenir ou louer un vélo que l’on retrouve sur le site de la Station Vélo, un bon plan pour des balades à poney si vous habitez dans un rayon de 10km autour de Sadirac (direction le Domaine d'Ecoline), mais aussi une super application Mon bol d’air à moins de 10kms de chez moi créée par le Vélo Club de la commune pour trouver différents parcours à proximité de chez soi !

► Facebook

