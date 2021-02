5 nouvelles bonnes idées d'activités pour les enfants pendant les vacances

Ce n'est pas toujours évident d'occuper ses enfants pendant les vacances, encore plus lorsqu'il y a un couvre-feu et que beaucoup d'espaces d'activités de loisirs se retrouvent fermés. 5 intervenants proposent cette semaine une (ou plusieurs) activité à réaliser chez soi ou chez eux !

Jeux de société

Osons tester de nouveaux jeux de société grâce aux boutiques de jeux Pirouettes à Pessac et Bordeaux. Damien Challas en a sélectionné 3 pour nous :

- Mako moulages : le mythique loisir créatif qui a eu du succès jusque dans les années 1980 revient sur le devant de la scène grâce à une entreprise française qui a récupéré la marque en 2013 ! Avec un vaste choix de personnages ou d’animaux les enfants pourront re-décorer leur chambre (ou la maison) avec des figurines en plâtre !

- Skyjo : un jeu de cartes génial pour des parties simples et rapides où le but est d’obtenir le plus petit score à la fin de la partie (les cartes ont des valeurs allant de -2 jusqu’à 12). Idéal pour apprendre à mettre en place une stratégie tout en faisant des mathématiques !

- Zombie Kidz Evolution : un jeu coopératif pour les enfants à partir de 7 ans. Les joueurs s’unissent pour affronter les zombies qui envahissent l’école ! Le jeu est évolutif et au fil des parties les joueurs peuvent acquérir de nouveaux pouvoirs mais aussi rendre les zombies encore plus féroces !

Bordeaux :

► 130 cours de Verdun, 33000 Bordeaux

► 09.81.05.70.82

Pessac :

► 15 place de la Liberté, 33600 Pessac

► 09.86.33.59.59

Coup de pouce pour les devoirs

Anne-Sophie Desmiez-Putois, Orthopédagogue à Bordeaux apprend aux enfants à apprendre. Pour faire les devoirs et apprendre les leçons à leur rythme avec plaisir ! En s’amusant aussi c’est bien sûr possible, Anne-Sophie nous propose de créer nos propres « jeux des paires ». En anglais, en histoire, en mathématiques, en physique… vous pouvez l’adapter à votre guise. Par exemple en anglais : sur un certains nombre de cartes vous écrivez en rouge les mots de vocabulaire anglais à connaître et sur le même nombre de cartes vous les écrivez en français !

► 135 boulevard du président Franklin Roosevelt, 33400 Talence

► 05.56.67.06.01

► contact@cabinet-asdp.fr

Box couture

La jeune couturière et créatrice bordelaise Saskia propose une box couture complète pour apprendre à réaliser une pochette (deux versions possibles) avec du tissu made in France ! Elle proposera aussi très prochainement des tutoriels en ligne pour continuer à nous apprendre la couture malgré l’annulation de ses cours et ateliers.

► 06.28.63.51.74

► saskiacreations@gmail.com

Va y avoir du sport

Active Square, salle de sport située à Pessac, propose tout au long de l’année des activités sportives ludiques dédiées aux familles et aux enfants ! Sébastien Hureau, le responsable, a partagé avec nous des exercices à faire avec les enfants pour bouger tout en s’amusant : planche en face à face en se touchant les mains en alternance ou « lutte » accroupie pour déstabiliser l’autre. Active Square a également une page Youtube où sont postées régulièrement des vidéos d’entraînements (yoga, core training, renforcement, boxing…).

► 35 avenue de Canteranne, 33600 Pessac

► 05.57.01.31.18

► bienvenue@active-square.com

Comme au cinéma

Rien à Regarder, association bordelaise de diffusion cinématographique, propose des conférences thématiques pour divers événements et structures (Bordeaux Geek Festival, Utopia, cinéma Jean Eustache…). Thomas, membre de l’association, propose de profiter de ces vacances pour découvrir ou re-découvrir le film d’action Speed Racer réalisé par Lilly et Lana Wachowski, adaptation du manga créé en 1966 et de l’animé du même nom diffusé à la télévision entre les années 1970 et 1990. Le synopsis : Speed Racer est un jeune prodige de la course automobile de 18 ans issu d’une famille de pilotes qui a connu son lot de drames (Rex, son frère, est mort lors d’un rallye particulièrement dangereux, le « Crucible »). Il découvre à ses dépens que le milieu de l’automobile a son lot de corruption et de ripoux. En refusant l’offre alléchante de courir pour la firme Royalton Industries, il se met à dos le puissant M.Royalton qui va faire tout son possible pour que Speed ne remporte pas le Crucible. A l’aide des autorités, de l’Inspecteur Détecteur et du mystérieux pilote Racer X, Speed va tenter de révéler au monde la corruption du monde automobile.

► rienaregarder@gmail.com