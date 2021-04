5 nouvelles idées d'activités pour s'amuser en famille pendant les vacances

Ce n'est pas toujours évident d'occuper ses enfants pendant les vacances, encore plus en période de confinement. 5 intervenants proposent cette semaine une (ou plusieurs) activité à réaliser chez soi !

L'imagination sans limites

Anne Séro, installée à Landiras, a créé Ann’imaginaire en 2019 pour partager son amour de l’aventure, des jeux et de l’imagination en général. Elle propose, entre autres, dans les communes de Gironde des ateliers pour apprendre aux enfants à développer leur imaginaire et elle a créé un jeu vidéo spécialement conçu pour les enfants dys (dyslexiques, dyspraxiques…) : l’Antre du Dragon ! Elle nous a donné quelques conseils pour créer nos propres légendes pendant les vacances.

► 06.70.12.58.12

► contact@annimaginaire.com

► Facebook

On se fait des films !

Ils rêvent de se rendre sur un tournage ? Ils passent leur temps caméra en main ? Les plus grands connaissent déjà par cœur les codes et outils d’applications comme Snapchat, Tik Tok ou Instagram ? Caline Delhem, réalisatrice bordelaise, partage sa passion avec les plus jeunes, notamment au sein de l’association La Flèche de Bordeaux où elle propose des ateliers de réalisation. Pour vous inspirer et réaliser, tout en s’amusant, des petits scénarios en famille, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil sur sa page Youtube videocdelhem !

► 06.77.26.98.14

► calinedelhem@hotmail.fr

► Association La Flèche : 21 rue Ulysse Despaux, 33800 Bordeaux

Dipongo

La start-up Dipongo a trouvé le moyen de mêler monde imaginaire et monde réel grâce à deux outils créatifs : une application (disponible sur smartphones ou tablettes) + un carnet de créations. Chaque mois Dipongo propose une nouvelle histoire dans divers univers fantastiques et les enfants ont pour mission de créer divers objets utiles à la progression du héros au sein du récit. Marion Péret, l’une des co-fondatrices, nous présente Dipongo et l’univers Des nuits de rêves où les enfants vont devoir construire une boîte dévoreuse de cauchemars !

► Google Play

► App Store

Le chant diphonique

Loïc Lame, professeur de chant et coach vocal professionnel installé à Carbon-Blanc, nous a proposé de nous exercer au chant diphonique pendant les vacances ! Le principe : s’amuser à chanter en produisant, simultanément, des notes différentes (technique que l’on retrouve notamment dans le beatboxing mais également utilisée par les moines tibétains dans le cadre de moments de relaxation et méditation).

► 06.07.90.40.20

► coursdechantbx@gmail.com

► Un des groupes de Loïc Lame, Heboïdophrenie

Des bougies faites maison

Né à Londres, puis Paris, puis à Bordeaux depuis le mois de Novembre, SAMO propose actuellement un kit pour faire ses bougies soi-même, le kit « Faire ». Charlotte Breton nous a présenté les différents parfums, son préféré étant le mélange Yuzu/Néroli/Sauge. La création de bougies, qui doit être faites en présence d’un adulte, permet d’apprendre aux enfants à être méticuleux et les parfums créeront une ambiance calme et détendue, favorisant la mémorisation olfactive de moments passés en famille.

► 06.15.19.22.26

► Facebook

► Instagram