8 activités qui rafraichissent toute la famille dans les Alpes-Maritimes

L'évident, Aquasplash

Le parc Aquasplash à Antibes : Le plus grand parc aquatique en plein air de la Côte d'Azur avec 2000m de glisse, et 13 toboggans géants que vous pourrez dévaler à plusieurs, en solo, ou avec des bouées.

Beaucoup plus que de simples toboggans, de vraies attractions avec des tunnels, des descentes à pic, ou un parcours en boucles qui vous éjecte dans un siphon géant ! Une piscine à vagues qui s’anime toutes les demi-heures et des espaces de jeux pour les enfants.

L’île aux pirates : un festival de toboggans et de jeux pour s’arroser ; le bassin wide slide pour apprendre à glisser comme les grands ; des descentes soft en bouée sur des pistes douces ; la rivière et la piscine des petits. Un grand Lagon pour nager calmement et se détendre entre 2 attractions.

Snacks pour manger sur place mais pique-nique autorisé dans des zones aménagées à l’ombre.

Ouvert de 10h à 19h jusqu’au 03 septembre

Le fun, Village des Fous

Le parc Village des Fous à Villeneuve-Loubet : Parc de loisirs en pleine nature, à 2 pas du bord de mer, qui propose 49 attractions en plein air en illimité pour s’éclater en famille comme des fous !

Des jeux pour sauter, grimper, glisser, voler et dévaler des pistes en tous genres !

Il vous faudra bien la journée pour explorer tous les quartiers du parc : le quartier du défi qui vous réserve de grosses surprises dès votre arrivée, le quartier du vertige et ses expériences, le quartier du rebond, le quartier des petits avec des jeux adaptés aux plus petits à partir de 4 ans, le quartier de la glisse avec ses luges et toboggans, le quartier Roue libre avec ses karts à pédales.

Et le quartier aquatique avec des jeux d’eau, des pistes arrosées à glisser, des toboggans aquatiques et des jeux arroseurs.

Restauration sur place et pique-nique autorisé dans des zones aménagées.

Ouvert tous les jours pendant les vacances. Tarif : 14,50€ de 4 à 7 ans et 17,50€ à partir de 8 ans pour toute la journée.

Le féérique, Souterroscope de la grotte de Baume Obscure

La grotte de Baume Obscure propose un voyage en famille au centre de la Terre en dévoilant des trésors naturels formés par l'eau et conservés depuis des millions d’années.

Guidés par un son et lumières féérique, petits et grands explorateurs progressent lentement à travers des galeries et salles magnifiques jusqu’à 60 m de profondeur où se trouve le lit de la rivière souterraine qui a sculpté de curieuses œuvres d'art.

Le parcours souterrain est long de 700 m, la profondeur maximale atteinte est de - 60 m et surtout la température constante toute l’année dans la grotte : 14°C.

Le nouveau, Le parc du Ranch

Le parc du Ranch au Cannet : Un parc de loisirs de 10 000m² de jeux en plein air pour les enfants.

Un espace pour les tout-petits jusqu’à 4 ans avec des mini-tobogans, des jeux à bascule, des ballon sauteurs et tout ce qu’il faut pour grimper et crapahuter sans se blesser. Des jeux pour les enfants jusqu’à 13 ans : structures gonflables géantes, trampolines, circuit de karts à pédales, jeux de légos, Kapla, Puissance 4 géants, un petit train, et beaucoup de jeux d’extérieur pour jouer en famille.

Une zone aquatique pour se rafraichir tout l’été avec des structures gonflables toboggans qui donnent sur 2 grands bassins de 100m², et 80 transats pour les parents !

La particularité du parc ce sont les mascottes qui viennent rencontrer les enfants, les spectacles sur scène avec des troupes professionnelles en plein air ou dans le Saloon qui semble tout droit sorti du Far West.

Horaires, tarifs et tarifs réduits avec RécréaNice.fr

Le tout permis, Electric Boat

La sortie nature Balade en bateau électrique avec Electric Boat Mandelieu : glisser sur le canal de la Siagne à bord d’un bateau électrique sans permis, sans bruit de moteur ni pollution, et sans permis bateau.

Prise en main très rapide, vous partez avec un plan du parcours pour 30mn ou 1h, 4 adultes + 2 enfants par bateau.

Balade originale et apaisante pour déconnecter du quotidien, qui peut se transformer en véritable aventure pour les enfants.

- Chasse au trésor avec des indices à trouver sur le parcours et un vrai coffre au trésor à l’arrivée !

- Chasse à la découverte de la nature : trouver tous les habitats de la rivière et des curiosités sur le parcours d’après les photos de votre plan, et les prendre en photo à votre tour. Si vous avez rempli au moins la moitié de votre mission, une récompense vous attend à l’arrivée !

Les enfants peuvent y revenir pour fêter leur anniversaire avec leurs copains moussaillons pour une chasse au trésor et un goûter en musique à l’arrivée. Balade petit déjeuner ou apéro au coucher du soleil en amoureux.

Ouvert tous les jours, il faut réserver pour les chasses au trésor, et des tarifs réduits avec RécréaNice.fr.

L'expo climatisée, Dimension Enigma

Voici une activité insolite et climatisée en famille à Nice jusqu'au 31 août 2023, participez à l'expérience « Dimension ENIGMA », l'exposition immersive interactive à explorer au niveau 1 du centre commercial NICETOILE de Nice.

Entrez dans un univers fascinant inspiré du célèbre inventeur Nikola Tesla, et percez les mystères et énigmes de ses expériences farfelues dans des décors immersifs et interactifs.

Le rebondissant, Jump Aréa

Le parc Jump Area 06 à Cannes : Un grand Trampoline parc de 1400m² en intérieur où vous allez pouvoir réaliser des sauts et des figures dans tous les sens sans risque de blessure puisque tout est prévu pour amortir l’arrivée. Le sol est rembourré ou fait en blocs de mousse.

Un petit échauffement avant la séance avec les animateurs et c’est parti pour 1 heure de sauts et d’acrobaties. 16 trampolines et 6 trampolines inclinés pour faire des enchainements de sauts très stylés dignes des meilleurs films d’action.

Un parcours Ninja attend les fans d’épreuves de force et d’équilibre. C’est le spot où viennent s’entrainer les candidats de l’émission Ninja Warrior. Et en cas de chute, atterrissage dans une piscine en mousse.

Des trampolines avec panier de basket pour dunker comme une star du basket, et une tour de saut avec réception sur un airbag géant.

Le parc est entièrement climatisé, avec des espaces détente, des jeux et un snack-bar pour ceux qui ne sautent pas.

Accessible à partir de 7 ans ; Formule spéciale baby le dimanche matin : le parc est réservé aux plus petits de 18 mois à 7 ans qui profitent du parc avec leurs parents.

Ouvert tous les jours de 11h à 19h, 12€ l’heure et tarifs réduits avec RécréaNice.fr

Le climatisé, Circus Party

L'incontournable parc en intérieur de Mougin CIRCUS PARTY renouvelle le concept du parc indoor pour enfants et passe de 1100m2 à 1900m2 d'espace pour toute la famille : 3 aires de jeux sécurisées et des nouveautés en exclu comme la Disco Party , la zone d'accrobranche , la Boite noire ou encore la luge pour les petits. Des structures gonflables géantes et des karts électriques sont désormais également présents pour petits et grands. Attention les parents, les chaussettes sont obligatoires.