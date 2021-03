8 mars en Occitanie : les femmes à l'honneur

Des lycéens curieux, motivés, voire militants, défendent la cause des femmes de l'Ariège jusqu'au Tarn-et-Garonne. Dans Côté Culture, Comptez sur Nous, gros plan sur un projet consacré à Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, ce lundi 8 mars à 9h10 sur France Bleu Occitanie.

Pascale Canal et Yvan Adam

"8 mars : femme réveille toi !" C'est une journée thématique ce lundi 8 mars au lycée Gabriel Fauré de Foix (09) avec l'expo-photo "Quand elles parlent" (réalisée par des photographes professionnels et amateurs), une série de 7 podcasts, et le documentaire "Il était une fois ... Olympe de Gouges". Alban Forlot est sur place pour France Bleu Occitanie avec Pascale Canal, adjointe au maire de Foix en charge de la culture...

Des lycéens prometteurs Copier

Soutenu, entre autres, par des associations de Tarascon-sur-Ariège (expo photo dans les rues de la ville cette semaine), Yvan Adam et un groupe d'élèves fuxéens ont voulu retourner à l'origine du combat pour l'égalité des sexes au travers d'une révolutionnaire du Sud-Ouest, Olympe de Gouges qui a fait évoluer la condition féminine grâce à son engagement pour l'émancipation des femmes. "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi" disait-elle en 1791. Pour contacter les élèves : apcj.contact@gmail.com

Un grand bravo à Yvan Adam qui réalise ce projet d'une main de maître avec la recherche de financements et l'ambition de faire rayonner ce travail collectif. Vous pouvez suivre le projet Odg sur Instagram

Autre expo toulousaine © Radio France - Alban Forlot

A Toulouse aussi, les femmes sont formidables

"Femmes inspirantes, femmes remarquables" c'est une exposition de la mairie de Toulouse sur ces parcours de vie dans la science, l'industrie, l'artisanat, le sport, la culture. Des photos à voir notamment sur les grilles du jardin de Compans Cafarelli. 600 portraits dans toute la ville. Des rugbywomen aux jardins Niel, Michelet, Saccarin et des Anges. Et lundi 8 mars à 13h un duo de conférencières vous parle d'histoire de l'art en ligne sur le site du Musée des Augustins.

Quelques chiffres Copier

A Toulouse, ce lundi 8 mars 2021 au Mirail, le lycée Rive Gauche sensibilise des élèves de seconde et de première à la question d'égalité avec des ateliers théâtraux. Le conte “Quand Bilikiss revient à Lagos”, évoque un projet de création d’entreprise au Nigéria par une femme, questionnant en parallèle leur place dans ce pays. Un débat suit cette représentation. Tout cela s'inscrit dans une tournée dans 10 collèges et lycées d'Occitanie où il est question d'Objectifs de Développement durable : "A fleur de peau". Aurélie Bouniort, chargée de mission jeunesse et engagement solidaire à Occitanie Coopération est l'invitée de La Vie en Bleu à 9h30 en direct avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Mardi 9 mars, rendez-vous au lycée agricole Fonlabour d'Albi, mercredi 10 mars au lycée professionnel du Sidobre à Castres, jeudi et vendredi à Lézignan Corbières...