A 21h c'est ... la famille qui se retrouve à la maison.

Dès samedi 17/10 à 00h00 (donc ce vendredi soir à minuit), mise en place du couvre-feu dans la région toulousaine.

Déculpabilisez les mamans ! On fait comme on peut ! Marie-Aldine Girard

Entre les ados privés de leurs copains dès ce samedi soir, les étudiants qui n'ont plus de bar et les plus grands qui n'ont ni cinéma, ni théâtre, ni restaurant après 21h00, c'est un peu "Tous à la maison". En cette période de vacances scolaires, jeux de société, films ou télé peuvent occuper les pitchous. Mais, comme la situation dure au minimum 4 semaines, l'équipe de France Bleu Occitanie vous donne des astuces pour tenir jour après jour et vous propose d'écouter des extraits de "La Vie en Bleu". Tenez bons, nous sommes avec vous ! Courage.

Marie-Aldine Girard, co-auteure de "La mère parfaite est une connasse" fait passer un message plein d'humour : laissez les mamans tranquilles ! 160 pages, ce guide de survie pour mères normales coûte seulement 5€. Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard nous livrent de grandes théories comme « Les mensonges de mamans », « Mon fils est mieux que ton fils » ou « Au secours ma fille a éternué deux fois », mais aussi des questionnements universels tels que « Comment savoir qu’on n’aime pas ses enfants ? », « Pourquoi pas accoucher sur un cheval ? » ou encore « Tu veux voir une photo de son caca ? » (il fallait bien que quelqu’un en parle un jour). C'est aux éditions J'ai Lu.

Anne-Sophie Girard est comédienne et humoriste. Marie-Aldine Girard est journaliste. Elles ont coécrit les tomes 1 et 2 de La femme parfaite est une connasse ! qui se sont écoulés à plus de 2 millions d’exemplaires, ont été adaptés en BD par Margaux Motin et traduits dans plus de 15 pays.

Un bon bouquin, ça fait du bien !

Mine de rien, les libraires ont le sourire à Toulouse et en Occitanie. Quentin Estpitalier a enquêté auprès des professionnels du secteur. Le confinement vous a redonné des envies de lecture. Et malgré les liseuses, le livre reste un objet qu'on aime tenir dans nos mains. Les explications dans "La vie pratique" :

Cette semaine, Willy Rovelli a reçu PPDA : le marché du livre sort vainqueur.

L'histoire du soir !

Ça doit vous faire sourire si vous avez déjà l'habitude de lire des contes à vos enfants avant le coucher, mais pour ceux qui auraient mis de côté cette tradition, ce couvre-feu d'un "samedi soir sur la Terre" c'est peut-être l'occasion de renouer avec les moments d'échange autour d'une petite histoire. On crée un univers calme, une petite lumière, et avec votre jolie voix, vous prenez le livre que votre enfant adore et tel un comédien de théâtre vous interprétez les mots avec brio. Et mine de rien, avec les ados c'est l'inverse. Vous pouvez leur suggérer de lire en famille quelques pages de leur ouvrage préféré du moment. On ne juge pas, on s'écoute, et qui sait on va peut-être instaurer un climat encore jamais connu dans notre foyer. Envoyez vos photos et témoignage : alban.forlot@radiofrance.com.