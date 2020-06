A Brantôme, l’Espace Socioculturel « Le ruban vert » vous propose son atelier « Carnet de voyage »

Apprenez à inscrire les moments marquants de vos vacances d'été dans un carnet de voyage. Maloue, artiste, comédienne et animatrice d'ateliers d'écriture, vous guidera durant deux ateliers. Rendez-vous les mercredis 10 et 24 juin, de 14h à 17h, à Brantôme. Le lieu exact vous sera communiqué à l'inscription.

Contez vos étés - Le Ruban Vert

Ouvert à toutes et à tous, de 7 à 107 ans, cet atelier est gratuit. La participation aux deux séances est requise. Le carnet de voyage vous est offert. Respectez des gestes barrières, et du gel hydroalcoolique sera par ailleurs disponible sur place. L’inscription est obligatoire au 05.53.35.19.81. Horaires d'ouverture de l'accueil : lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, jeudi de 13h30 à 17h30. Vous trouverez plus d'informations auprès de l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert : accueil.brantome@lerubanvert.org