À Hauteur d'Enfants : le confinement vu par les enfants

Confinement oblige, les élèves des écoles La Castelle à Lattes Maurin et Winston Churchill à Montpellier n'ont plus d'atelier radio avec France Bleu Hérault mais ils continuent à prendre le micro depuis chez eux pour nous raconter leur confinement.

Comment se passe le confinement pour les enfants ? Les élèves qui suivent un atelier radio avec France Bleu Hérault depuis le début de l'année et qui réalisent chaque dimanche leur propre chronique À Hauteur d'Enfants en sont privés depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Mais, ils ont décidé de prendre le micro quand même ! Enfin, celui du téléphone de papa et maman. La chronique À Hauteur d'Enfants continue ! Les élèves de CP, CE1 et CM2 des classes de Christine Faidherbe, Laurence Ruas et Caroline Pascal des écoles La Castelle à Lattes Maurin et Winston Churchill à Montpellier nous racontent leurs vies de confinés.

Maël s'inquiète un peu pour ses parents qui sont soignants.

Salim profite lui justement de ses parents.

Maghnia a des journées bien organisées.

Enzo aime bien travailler chez lui. Il est plus calme.

Basile adore se lever plus tard.

Charlie est la championne pour ne pas s'ennuyer.

Gauthier se félicite des effets positifs du confinement sur l'environnement.

Thibault a trouvé son âme de poète.

et Kaly a un seul message : "Faites comme chez nous, restez chez vous !"

