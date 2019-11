A la Rochelle, Jimmy, un collégien de 14 ans, gagne des centaines d'euros grâce à YouTube

La Rochelle, France

Jimmy, un jeune collégien de la Rochelle, gagne régulièrement des centaines d'euros depuis des mois, grâce à sa chaîne YouTube. Il se filme en direct pendant qu'il joue à un jeu vidéo en ligne, FortNite.

Jimmy a toujours aimé les jeux vidéo, il a commencé à l'âge de 7 ans par le jeu Minecraft, sur son ordinateur portable. Très vite, les jeux en ligne sont devenus une passion. Mais il y a deux ans, le jeune garçon découvre le jeu FortNite et décide de se doter d'un nouvel ordinateur. Il prend de plus en plus goût au jeu et décide de se filmer en live. Des vidéos qu'il met en ligne sur Twitch, puis sur YouTube. "ce sont les "viewers" (les gens qui le suivent ndlr) que j'avais sur Twitch qui m'ont proposé de commencer une chaîne YouTube" raconte Jimmy "j'ai trouvé que c'était une bonne idée , j'ai commencé et ça s'est bien passé" poursuit le jeune garçon.

Jusqu'à 1200 euros en un mois

Aujourd'hui, Jimmy dispose de trois écrans, d'un clavier dernière génération très rapide, d'un bon micro et même de projecteurs pour choisir son éclairage quand il se film en train de jouer. "Les gens sont intéressés et vont venir regarder, ça va augmenter les vues et permettre de monétiser les vidéos" explique Jimmy qui précise que sur YouTube il faut avoir au moins un millier d'abonnés pour pouvoir monétiser les vidéos. Certaines sont parfois vues en direct par 3000 personnes. C'est aléatoire poursuit Jimmy qui reconnaît qu'il lui arrive aussi le plus souvent de ne toucher que 5 euros.

Jimmy entouré de sa famille © Radio France - Catherine Berchadsky

Jimmy aime le jeu avant l' argent

Jimmy reconnait que cet argent, tombé du ciel, lui a amélioré la vie : " je pouvais inviter quelqu'un au restaurant alors qu'avant je ne pouvais pas, je devais demander à mes parents un peu d'argent". Son père Jean-Pierre se souvient d'ailleurs du jour où Jimmy lui a dit qu'il voulait un nouveau téléphone "je lui ai dit tu te débrouilles pour le payer et il m'a dit c'est pas grave, j'ai gagné des sous sur internet". Les parents l'avouent, ils ne sont pas très au fait de ce qui se passe sur le web, mais ils ont mis en garde leur fils contre l'argent facile. Jean-Philippe est ancien chauffeur routier, et son épouse Claudine, aide à domicile. A eux d'eux, ils ont 6 enfants, et ils revendiquent d'avoir toujours travaillé pour gagner leur vie. "C'est pas la réalité de la vie, il faut qu'il bosse pour pouvoir avoir autre chose en plus si jamais ça ne marchait pas" explique sa maman

Jimmy l'assure, même sans gagner de l' argent, il continuera de jouer. Pour l'instant, il a juste réduit la cadence, depuis quelques mois, il ne passe plus 10 heures devant ses écrans par jour, seulement 4 heures au plus en semaine, 6 le week-end.