On a testé pour vous : la fabrication du pain au Moulin de Vignal à Apinac (42) dans la Loire

la découverte du patrimoine ligérien permet de nous adonner à des activités ludiques et originales comme décorer du pain fabriqué dans un moulin. Prenons la direction d'Apinac dans le Forez, à 45 minutes de Saint-Étienne au Moulin de Vignal.

Un lieu rafraîchissant

Ce qui frappe d'abord quand on arrive c'est le lieu : un bijou patrimonial dans un écrin de nature. Le Moulin de Vignal est une bâtisse tout en pierre entourée d'arbres et de rivières. À quelques centaines de mètres vous pouvez même y trouver des tables pour pique-niquer. Entre Usson-en-Forez et Saint-Bonnet-le-château c'est la nature forezienne qui nous éblouit.

Un moulin devenu musée

En 1991, le dernier meunier de la commune, de la famille Vignal, disparaît. Mais rapidement une association se monte pour conserver ces bâtiments de la fin du XVIIIe siècle comprenant quatre moulins. Quelques travaux de restauration ont eu lieu mais aucun cas des travaux de modernisation.

Lors de la visite vous pouvez voir les roues du Moulin de Vignal tourner, vous pouvez voir le moulin en action et comprendre comment il fonctionne accompagnés d'une guide. Vous découvrez les différentes graines destinées à la fabrication de farines et les différentes utilisations des farines (consommation humaine ou animale).

Côté consommation humaine, sachez que le farine peut servir à fabriquer le pain directement au moulin.

à réécouter On a testé pour vous

Décorez votre pain en famille

Le pain est fabriqué par Émilie Toinon-Vassoille, notre guide pour le reportage. Et avec elle vous pouvez commencer à décorer le pain. Avec de la pâte à pain et des emportes-pièces vous pouvez laisser libre à votre créativité.

Olivier Roché très concentré sur son travail de décoration du pain © Radio France - Adrien Nouvel

Votre motif terminé, vous devez le coller sur la boule de pâte, le futur pain. Ensuite, le tout passe au four pour 30 minutes de cuisson. On vérifie la bonne cuisson en tapant sur la base du pain. Et vous repartez avec votre oeuvre.

Infos pratiques

Le Moulin de Vignal à Apinac est ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. Il faut réserver pour participer à cette activité se déroulant le mardi.

Comptez 8 euros par enfant pour y participer et 5 euros pour entrer au musée et 3 euros pour les enfants de 8 à 16 ans.