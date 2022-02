Amour, Amour, je t'aime tant...

Il n'y a pas d'âge pour parler de l'amour et tenter de le définir. Lorsque l'on demande aux enfants de l'école Louise de Marillac de Limoges, en classe préparatoire, de donner une définition de l'amour, on est surpris des réponses à la fois drôles et réfléchies.

Qu'est ce que l'amour ?

Pour aller plus loin dans notre tendre réflexion, avec nos petits philosophes, nous nous sommes demandés ce qui différenciait l'amour de l'amitié.

Amour et amitié ?

L'amour des animaux ?

Pour finir, nos jeunes invités, vous proposent leurs idées pour vos cadeaux de saint Valentin avec, déjà, un écart net entre les propositions des filles et celles des garçons.

Que faire le jour de la St Valentin ?

Des idées pour Le jour J

Quittons les jeunes philosophes de la classe de Jeanne Dubreuil pour retrouver la sagesse de nos ainés. Direction la maison de retraite le Mas de Rome à Limoges.

Bien sûr, nous eûmes des orages

Soixante d'amour c'est l'amour fou " auraient pu dire Claudie et Bob.

Quel plus cadeau pour cette Saint Valentin que celui de Claudie et Bob ? Ils nous livrent, avec pudeur, leur jolie histoire sans en cacher les difficultés, et surtout en nous donnant les clés de leur bonheur conjugal.

Claudie et Bob, 60 ans d'amour

Le tourbillon de la vie

Daniel et Martine se sont connus, se sont perdus de vue et puis reconnus.

Aujourd'hui, c'est seul que Daniel est venu raconter son histoire d'amour. Sa bien-aimée, dont l'esprit divague sans doute dans les beaux souvenirs de ces années vécues ensemble, ne peut plus en témoigner.

Daniel et Martine, une union heureuse

Merci à tous nos intervenants, petits et grands, de ce partage à cœur ouvert et bonne saint Valentin à tous nos auditeurs.