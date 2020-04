On applaudit aussi pour nous ?

Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir les deux.

La chronique confinée de Géraldine Mayr Copier

Avec le fiston on a réfléchi à l’après confinement et avec la gentillesse et la bonté qui le caractérise -c'est bien le fils de sa moman-, Il m'a dit « Maman quand tout sera fini, tu sauras faire encore de la radio ? »

J'ai bien failli lui répondre « c'est comme le vélo mon chéri, ça ne s'oublie pas », mais l’été dernier il m'a vu sur un vélo et il a pu juger par lui-même que sa mère a la mémoire d'un poisson rouge.

Et puis il m'a dit « et tes copains... Laurent, Éric, Corentine, Fred, Ségolene et Benoît... ils ont beaucoup travaillé… il vont être crevés ! Comme pour les docteurs il faudrait peut-être penser à une réserve d'animateurs. Et bah j'en suis, Maman ! »

Tu sais faire de la radio toi ?

« Je t'ai déjà vu faire, ça n'a pas l'air très difficile. Bonjour, et bienvenu, jusqu'à 19h, France Bleu 100% Solidaire. Pour partager vos messages, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 24 24. Et tout de suite Jean-Louis Aubert pour vous chanter le Bonheur… Le bonheur c'est d’être confiné chez vous ! »

Il apprend vite cet enfant. Et à ton avis chéri, les auditeurs de France bleu quand le confinement sera fini, ils auront envie de quoi ?

« Il faudra les gâter Maman ! Ils joueront pour gagner des vacances à l'autre bout du monde, des déjeuner en terrasses, des places de concerts, Ils auront envie de faire la fête ! Et on fera la fête avec eux. »

Du haut de ses 7 ans et demi, il a compris aussi que la radio c'est une équipe, qu'il y aussi les techniciens, les réalisateurs, le standard, les journalistes, les gens du web… alors il a ajouté :

« Maman ce soir à 20h au balcon, je vais applaudir pour les médecins mais aussi pour tous ceux qui continuent à faire de la radio »