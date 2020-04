Apprendre en s'amusant avec l'Esprit Sorcier !

Frédéric Courant lors d'une table ronde à la Cité des Sciences et de l'Industrie.

Souvenez-vous, dans les années 90 et 2000, un duo nous absorbait devant le petit écran à coup de maquettes en carton et de petite voix sur France 3, l’émission “C’est pas Sorcier” avec Fred et Jamy.

L’émission s’est arrêtée en 2014 mais Fred et une équipe de journalistes ont décidé de poursuivre l’aventure en ligne. Le projet s’intitule “L’Esprit Sorcier” !

Les maquettes sont devenues numérique mais l’esprit sorcier de l’émission est toujours-là : Fred, la Petite Voix, les blagues et les jeux de mots. Chaque dossier est composé de plusieurs vidéos d’une dizaine de minute.

Des vidéos liées à l’actualité : sur les virus, les vaccins, l’évolution de la médecine mais également des dossiers sur le stockage nucléaire, l'intelligence artificielle, la géothermie, les astéroïdes ou encore les volcans.

Avec l’Esprit Sorcier on s’intéresse à tout et de manière bien éclairée. La plateforme s’est d’ailleurs entourée des grands instituts de recherche en France et de nombreuses universités.

Tout le contenu est accessible gratuitement. C’est d’ailleurs l’objectif premier du projet : continuer à partager avec le plus grand nombre le goût de la science et de la découverte !