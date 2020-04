Apprendre l'Histoire de France en s'amusant sur Youtube

Coup de projecteur sur deux projets qui nous raconte l’Histoire de France de manière bien différente.

Tout d’abord, entrez dans Le Manoir de l’Histoire. C’est signé de notre historien national France Bleu, Jérôme Prod'homme. Il nous raconte aussi bien l’histoire de Notre-Dame de Paris que de Saint-Nicolas et nous dévoile des secrets historiques assez cocasse.

Si vos enfants, vos ados, suivent les télé-réalité, voici le mélange parfait pour les captiver.

Imaginez un confessionnal de télé-réalité avec des personnages illustres qui confrontent leurs visions, souvent divergentes, sur les événements historiques.

Le projet s'intitule Confessions d’Histoire et parmi les personnages : Richard Cœur de Lion, Cléopâtre, Jules César, le pape Urbain II ou encore Vercingétorix qui nous explique la Guerre des Gaules, vue par les gaulois.

C’est drôle et rigoureux et le projet fait partie des recommandations des chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones par le Ministère de la Culture.