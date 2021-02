Ariège : un couple à la télé ce mardi

Dans "Maison à Vendre" sur M6, un couple d'ariégeois nous fait rire et nous émeut aussi. Complicité avec l'animateur Stéphane Plaza et des images superbes de notre département. Les coulisses d'une belle aventure commencée en 2018.

Christian, Véronique et Stéphane Plazza

Bon anniversaire Christian ! 70 ans aujourd'hui.

Dans l'émission "Côté Culture, Comptez sur nous" sur France Bleu Occitanie, _Alban Forlot r_eçoit Véronique et Christian. Ils vivaient séparés à 800 km l'un de l'autre. Stéphane Plaza les a réunit en Ariège il y a 3 ans. Partis de Seine-et-Marne, ils se sont installés à Cazavet (09).

Interview Véro et Christian Copier

Ce mardi soir vous les verrez dans "Maison à vendre, que sont-ils devenus ?" sur M6.

Ah l'amour !

Un drône au-dessus du Couserans, c'est dans notre région en Occitanie, que Véronique et Christian ont élu domicile. Supporter du Stade Toulousain, Christian aime à rappeler qu'il soutient également l'Usap. Ils habitent aussi dans une autre maison dans les Pyrénées-Orientales. Bonne humeur communicative dans l'émission de ce soir, et ça fait du bien en cette période un peu morose. Le couples de néo-ariégeois gardent d'excellents souvenirs avec Stéphane Plazza et les équipes de tournage.