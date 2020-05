Au programme avec RécréAmôme : balades en montagne, visite d’un musée et jeux d’Archimède

Pour prendre l’air en montagne, où aller ?

Direction Morillon d’où nous pouvons nous offrir une très belle et douce balade avec les enfants, du chef-lieu jusqu’aux Esserts à 1100 m, où les balisages de randonnée viennent tout juste d’être installés. Il n’y a plus de neige jusqu’à la Croix des 7 Frères, alors go pour cette rando très facile qui nous conduit à travers les alpages couleur vert fluo, les vieux chalets et les vergers de ce versant de la vallée du Giffre. Après le passage à la station des Esserts, vous redescendez à travers les forêts de conifères de Morillon. Et puis on en prend plein les mirettes. Et cela fait du bien, on respire ! Une fois la balade terminée ou avant, allez faire un tour au lac bleu à 5 minutes du village de Morillon ou optez pour une balade le long de la rivière du Giffre.

Plus d’infos : sur le site de l'Office de Tourisme de Morillon

Vive la nature - OT Morillon

Une seconde escapade ? Direction Les Gets !

Il s’y niche un musée de la musique mécanique, qui à rouvert ses portes samedi à 14h30, et que vous pouvez visiter avec les enfants.

Toutes les précautions pour l’accueil du public ont été prises.

A vous la découverte de ces instruments fascinants... 550 pièces présentées.

Coup de coeur pour la salle des boîtes à musique et la machine parlante…

Et quand vous serez aux Gets, prenez de la hauteur et couplez votre venue avec LA balade des balcons du Mont-Chéry.

Départ du petit village de Mont Caly, accessible en voiture depuis le centre des Gets. Vous suivez ensuite à pied le chemin pédestre arboré qui rejoint le Belvédère (sommet de la télécabine du Mont Chéry). Cet itinéraire ne présente pas de grande difficulté (peu de dénivelé), il est donc idéal pour une promenade en famille. Comptez 6 kilomètres et 1h45 environ aller-retour.

A votre tour - OT Les Gets

On reste à la maison avec Archimède et ses jeux

"Les Jeux d’Archimède" ont été créés par l’équipe de la Galerie Eureka de Chambéry, fermée pour le moment. Le célèbre scientifique grec, mascotte de la Galerie Eurêka, vous emmène avec lui, résoudre différents jeux à la maison. Grille de mots-croisés et charades par exemple... Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de la Galerie Eurêka, tout comme des vidéos d’expériences ou de bricolages simples que Claire, médiatrice scientifique, diffuse sur la chaine Youtube de la Galerie Eureka.

