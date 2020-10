On les a aimés, on les a élevés et ils ont fini par quitter la maison. Mais voilà, parfois les enfants devenus grands ont besoin de revenir chez leurs parents.

Dans C'est déjà demain, Églantine Éméyé se demande comment cohabiter avec nos ados devenus adultes. En compagnie de la professeur de philosophie Marie Robert, notre auditrice Valérie témoigne de cette situation.

Un retour parfois difficile

On les a aimés, on les a élevés et ils ont fini par quitter la maison. Mais voilà, parfois les enfants devenus grands ont besoin de revenir un temps chez leurs parents. La première réaction qu'on attend dans ce genre de situation est plutôt :

Au secours, mes enfants reviennent à la maison !

Ce n'est pas du tout l'avis de Valérie qui témoigne dans C'est déjà demain.

Au micro d'Églantine Éméyé, elle nous dit avoir beaucoup aimé cette situation. Elle a pu profiter de ses petits-enfants tout en découvrant ses filles sous un nouveau jour.

Une expérience enrichissante

Marie Robert, notre invitée du jour, est professeur de philo. Elle voit cette expérience du retour à la maison avec beaucoup de bienveillance.

Plutôt qu'être quelque chose qui nous effraie, cette situation nous permet de vivre une autre expérience

Elle nous rappelle que l'idée de voir partir ses enfants est quand même quelque chose de très récent. Beaucoup de sociétés ont fonctionné avec des foyers où habitaient plusieurs générations, sans qu'il n'y ait eu nécessairement de conflit.

Cette cohabitation retrouvée avec nos enfants devenus adultes, c'est aussi l'occasion de vivre ensemble d'autres expériences. On voit ses enfants non plus comme des personnes dont il faut s'occuper. "On peut apprendre à mieux connaître, à vraiment rencontrer son enfant" conclut Marie Robert.