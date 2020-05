Audrey Gosseaume et les chasseurs de primes

Aujourd’hui, les chasseurs de prime des séries sont plutôt traités en mode Science Fiction ou futuriste, comme les deux dont je vais vous parler maintenant.

A commencer par The Witcher

Interprété par l’acteur Henry Cavill qui joue Superman au cinéma, qui est ici méconnaissable avec ses longs cheveux blancs, j’avoue j’ai mis plusieurs épisodes à le reconnaître ! Il joue donc Géralt de Riv un sorceleur (c’est la traduction française de Witcher). C’est une créature magique, agile et endurante, un chasseur de prime spécialisé dans la traque de monstres que personne n’ose affronter, que lui tue pour de l’argent dans des combats épiques. Son problème : tout le monde déteste son peuple, ce qui fait de lui un solitaire, en même temps ça n’a pas l’air de chagriner ce gros dur. Et puis malgré la rumeur qui dit que les sorceleurs ne ressentent pas d’émotions, Géralt a un coeur tendre et un humour pince sans rire assez sympathique je dois bien l’avouer.

La série s’inspire des livres et du jeu vidéo "La saga du sorceleur", et met en scène un univers fantasy de magiciens, princesses, elfes.. Là on va suivre la destinée de trois personnages, le sorceleur donc, la magicienne Yennifer et la princesse Siri et au fil des épisodes on a hâte de les voir se rencontrer. Le point négatif selon moi : les trois destins se jouent à des époques différentes, ce qui fait que parfois, on est un peu perdu dans la temporalité. Mais je vous conseille la série ne serait-ce que pour explorer cet univers fantasy et pour l’histoire passionnée entre Yennifer et Géralt. Actuellement sur Netflix

L’autre série mettant en scène un chasseur de primes, c’est LA

On plonge ici dans l’univers Star Wars, après la chute de l’Empire (en gros après l’épisode 6, celui avec les ewoks). La série raconte les aventures de Din Djarin, un Mandalorien chasseur de primes aux confins de la galaxie. Pour les connaisseurs, c’est le digne héritier de Boba Fett et comme lui, le héros porte une armure en Beksar et un casque (on ne voit d’ailleurs que quelques secondes son visage dans toute la première saison) et possède pleins de gadgets sympas. C’est un guerrier redoutable, solitaire lui aussi, jusqu'à ce qu’une de ses missions le détourne de son destin tout tracé de mercenaire : parce qu’il y fait une rencontre… un peu particulière. Mais je vous laisse la surprise.

LA

Les fans de la saga de George Lucas ne seront pas déçus. Ils y retrouveront avec nostalgie tous les ingrédients qui ont fait de StarWars un succès : l’action, les différents peuples et planètes explorées, la lutte du bien contre le mal, avec quelques références aux Jedi et à la Force... et surtout un bébé Yoda qu’on a tous envie de ramener chez nous ! Oups je crois que j’en ai trop dit ;)

Mon blog : http://www.olive-banane-et-pasteque.com/