Audrey Gosseaume va vous présenter des séries à voir absolument en VO

Casa de Papel (espagne)

C’est la série récente espagnole qui a fait sensation ces dernières années. Le générique vous rentre immédiatement en tête et l’intrigue est finement menée. Je suis sûre Bruno que vous avez vu passer le déguisement des braqueurs : vous savez la combinaison rouge et le masque de Salvador Dali.

Parce que oui Casa de papel, c’est l’histoire du braquage de la Fabrique nationale de la monnaie, avec une prise d’otages à la clé. Et pour pimenter tout ça parmi les otages se trouve la fille de l’ambassadeur anglais. Le scénario montre le braquage lui-même, et comment l'opération a été montée, à grands renforts de flashbacks : on y voit comment le Professeur (el Professor) a choisi l’équipe de braqueurs et comment ils se préparent minutieusement. Avec une règle : ne rien savoir les uns des autres. Ils utilisent tous comme nom de code des noms de ville Tokyo, Rio, Denver, Berlin…

Ce qui me plait dans Casa de papel, c’est que l’intrigue est basée tout autant sur l’action que la psychologie des personnages. Et que la tension monte tout au long des saisons. Dans la première, on est au coeur du braquage. On voit l’action sous trois angles 1) celui des braqueurs 2) celui des otages et 3) celui de la police et les trois univers n’arrêtent pas de s’entrechoquer. Et d'ailleurs les personnages entre eux se rapprochent que ce soit entre braqueurs, ou même entre otages et braqueurs, vous savez le fameux syndrome de Stockholm. Il faut dire que la prise d’otages dure plusieurs jours (et même 2 saisons !) Je ne vous en dis pas plus pour ne pas tuer le suspens ! Juste que la saison 4 vient tout de sortir sur Netflix et on m’a dit que la fin est plus que scotchante… Je ne l’ai pas encore vue, mais du coup, ça me tarde d’en savoir plus ! C’est vraiment une série à voir en VO (sous titrée bien sûr), ne serait-ce que pour le plaisir de les entendre chanter Bella Ciao tous ensemble.

3 % (Brésil)

La série 3% nous emmène elle dans un Brésil du futur, touché par la misère. A l’age de 20 ans, chaque jeune adulte doit passer le test du Processus, pour savoir s’il est assez méritant pour rejoindre l'Autre rive, où une vie meilleure les attend. Mais bien sûr, ce n’est pas si facile que ça puisque seuls 3% d’entre eux peuvent réussir. On suit Michele et les différentes étapes de son processus. Les jeunes sont dispatchés en petits groupes pour les tests et la série explore les relations qui se nouent entre eux, mais aussi les clashs ! Certains sont prêts à tout pour faire partie de ces fameux 3%. Vraiment à tout. Chaque épisode est centré sur un membre du groupe, son passé, et ce qui détermine ses choix et actions durant le test. Et on découvre rapidement que parmi eux se cache une taupe travaillant pour le groupe révolutionnaire La Cause, qui veut dynamiter le Processus.

Ce qui me plaît c’est que sur fond d’histoire futuriste, la série dénonce les inégalités sociales : les riches d’un côté, les pauvres de l’autre, abandonnés sur le Continent à une vie de misère alors que sur l’Autre Rive, on mène la grande vie. L’histoire n’est pas sans rappeler Hunger Games ou Labyrinthe, et montre aussi le parcours initiatique de ces jeunes livrés à eux-mêmes, montrant leur meilleur jour, comme le pire… Et les choix immoraux que certains prennent laissent présager une autre rive moins paradisiaque qu’il n’y paraît ! La série est vraiment atypique et compte déjà 3 saisons. Une quatrième et dernière saison ne devrait pas tarder à arriver. Je suis sûre que vous allez tomber amoureux de ce bel accent brésilien !

A voir aussi :

- The Rain - La série danoise The Rain raconte l’histoire d’un frère et une soeur livrés à eux-mêmes, après qu’une pluie étrange aie décimé une grande partie de la population.

- Raganork - Une série Dano-norvégienne qui revisite la mythologie nordique où un adolescent découvre qu’il a des facultés surhumaines, et va devoir combattre des ennemis fantastiques.

- Dark - Venue d’Allemagne, la série Dark raconte l’histoire d’un enfant qui disparaît et de sa recherche, qui va mettre à mal les secrets d’une petite ville. Un thriller à travers le temps déroutant et très original !