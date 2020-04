Audrey Gosseaume vous invite à découvrir CHEER

Si vous avez envie de regarder autre chose que des séries, Audrey vous invite vivement à découvrir le documentaire Cheer, sur Netflix. Sur 6 épisodes, on suit l’équipe de cheerleaders des Navarros, de Corsicana au Texas et leur préparation toute l’année pour le grand championnat national de Daytona

On regarde pour 3 raisons !

1) parce qu’on découvre vraiment ce qu’est le cheerleading, loin des clichés sur les pom-poms girls avec leur bâton qui tournent et les jupes à paillettes : ici c’est ultra sportif, les entraînements sont exigeants et les athlètes (filles ET garçons) se blessent à la pelle : commotion, luxations…. On est pas là pour rigoler.

2) parce que c’est beau à voir : les cascades qui s'enchaînent, les chorégraphies hallucinantes, c’est impressionnant et ça force le respect !

3) parce que c’est émouvant : l'entraîneuse de l’équipe, Monica Aldama, est dure mais juste, et elle prend sous son aile des jeunes qui ont, pour la plupart, déjà un parcours familial plutôt mouvementé. On suit certes les entraînements, mais on entre aussi dans le quotidien de ces jeunes souvent en souffrance.

Bref, Cheers, c’est ultra addictif, et on se surprend même à aller en suivre certains sur instagram (d’ailleurs, la star de l'équipe Gabi Butler a plus de 1,7 M de fans). Netflix n’a pas encore confirmé de saison 2 !

Le blog d'Audrey Gosseaume