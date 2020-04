Audrey Gosseaume vous propose trois séries télé

Dans 10% on suit 4 agents de stars (dont Camille Cotin et Thibault de Montalembert) qui font tout pour sauver leur agence ASK après la mort de son fondateur. On voit défiler une belle brochette d’acteurs qui jouent leurs propres rôles, toujours sous un angle un peu cocasse. Cécile de France jugée un peu vieille pour un rôle, un duo improbable entre Julie Gayet et Joey Starr, Jean Dujardin incapable de sortir de son personnage… Les intrigues sont cocasses et les agents doivent jongler entre les caprices des stars et leurs propres vies chaotiques !

Ensuite je voulais vous parler de Plan coeur

C’est une comédie romantique française en Deux saisons pour l’instant. L'héroïne, Elsa, a 30 ans et se remet difficilement de sa dernière rupture. Sa meilleure amie Charlotte décide d’engager Jules, un escort boy pour l’aider à passer à autre chose. On s’en doute, ça ne va pas se passer comme prévu. Et puis Elsa craque un peu trop pour Jules, et c’est réciproque. Alors certes y’a pas mal de clichés et le rythme est parfois un peu poussif, mais les scénaristes réussissent le tour de force de jouer à fond la carte du vaudeville mais remis au goût du jour tendance emoji pêche et aubergine ! L’alchimie entre les acteurs est palpable et donne du sens à cette bande de potes version Friends 3.0 à Paris. Mon gros coup de coeur va à l’actrice qui joue Charlotte, Sabrina Ouazani : elle crève l’écran et donne vraiment du rythme à la série

Enfin, on parle de Family Business

Joseph Hazan, 35 ans, passe d’une idée foireuse de startup à une autre, Quand il apprend alors que le cannabis va être légalisé en France, il décide de transformer la boucherie familiale (tenue par son père l’excellent Gérard Darmon) en beucherie pour être le premier lieu de vente sur le marché. Bien entendu en cachette de sa famille. Sauf que bien sûr ce genre de secret ne tient jamais longtemps... Alors oui, associer boucherie et cannabis, il fallait oser ! Et d’ailleurs les critiques ont été assez mitigées pour la série (Le Monde et les Inrocks l’ont même traitée de ratage) Malgré tout, j’ai trouvé cette saison 1 assez savoureuse : 6 épisodes de 30 min avec des acteurs drôles et touchants. Même si on n’est pas au niveau d’un Breaking Bad ou d’un Weeds, c’est une série attachante !

