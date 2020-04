Aujourd'hui 14 avril, nous fêtons les Maxime

Le 14 avril, on honore les Maxime, les Valérien, les Tiburce. Et ils ont tous un lien : sainte Cécile. Pierre Nuss tente une explication.

Le prénom Maxime vient du latin, qui signifie "le plus grand".

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Tiens, un autre Maxime célèbre :

Hitt fiire m'r d'r Vornàme Maxime, e Vornàme wie làng noch güedi Restaurant gschmeckt het, "chez maxime" esch e bessel d'r Nàme von em'e Starne Restaurant.

D'r Vornàme Maxime kommt vom làtinische Maximus, wie d'r greegscht beditte sell. ùff Elsassisch sààt m'r jo, dü, dìss esch e Màx,d'r esch do rinkomme, hesch gemeint s'hàn sich ùff einmol àlli kleiner gemàcht.

M'r fiirt eu hitt d'Valérien ùn d'Tiburce. F'r dess ze verstehn müen m'r zereck in de Zitte vom Remische Kaiser Marcus Aurelius. d'Heiligi Cecilia het Ìhre Mànn bekehrt, d'r Valérien esch e Christe worre, àm Dàà wü se ghirote hàn. Vergasse net dàss bi de Remer d'Christe verfoligt senn worre, net will se e àndere Gott hàn ghet, es het jo hùnderti von Getter gann, àwer will d'Christe gsààt hàn, dàss Ìhr Gott d'r einzige esch gsenn, wü wohr esch gsenn.

D'r Heilige Valérien esch zem Tod ürteilt worre, mìt'm Tiburce will se d'verfoligti ùn gschtorweni Christe begràwe hàn. àwer vor dàss die zwei gschtorwe gsenn, hàn'se's ànnegreijt, d'r Maximus ze bekehre. D'r Maximus ìsch Ìhr Schender gsenn. Àlso spoot het'r sich bekehrt, àwer trotzdem. Er esch derno salwer verfoligt worre, bis àss'r im Johr 260 gschtorwe n'esch.

E güeder Dàà àn àlle Maxime, Massimo, Max, Maxandre, Maxine, Lambert, Ludivine, Tiburce, Valérien, ùn Valérian