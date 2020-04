Aujourd'hui 16 avril, nous fêtons les Benoît-Joseph

Le 16 avril, nous fêtons les Benoît-Joseph, les Bernadette, les Druon et les Patern !

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

L'histoire de Benoît-Joseph Labre.

Hitt, 16. Àwril, hàn m'r e Pelger ùn e Battler vom 18. Johrhundert, d'r Benoit-Joseph.

Er esch d'r ältsch von'ere àrmi Büüre fàmili vom Nord-Frànkrich: 15 Kìnder. Er büürt met'm Vàter àwer dräimt vom Mönche Lawe ùn von Kleschter.

Met 19 pràwiert'r Kàrteisermönch ze ware, chartreux, àwer f'r mànchi esch'r ze jùng, bi ànderi kenne se ne net ùffnamme, ùn eso geht's widderscht, Bis àss d'r François Joseph dankt, dàss Gott ne erigs ànderscht will. ùff d'r Stross.

Er word d'r ewige Pelger ware. In sewe Johre esch'r mehr àss 30.000 Kilometer von em'e Kloschter zem àndere gepìlgert, in Spànie, Schwytz, Dittschlànd, ùn bis noch Pole. Er labt in extremi àrmüet, er teilt àlles met de ànderi àrmi Litt. Mer seht ne oft in Rom, batt in de Keriche ùnter Dààs, laabt in de Rüine vom Kolisee in de Nàcht. D'Kinder làche ne üss.

Im Johr 1783 sterbt'r ùff d'r Staij von'ere Kerich in Rom. S'Volik von d'r Stàdt rüeft eweràll: "d'r Heilige, d'r Heilige esch gschtorwe!" Wùnder ware àn sim Gràb phàssiert. Schnàll von de Litt àls Heiliger àngelöijt, er esch e Wìderstànd entgeje d'Gsellschàft vom Gald ùn vom Materialismus.

Er esch d'r Schùtz Pàtron von de Obdàchlose, von de àrmi Litt, ùn von de Üssgschlosseni.