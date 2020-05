Aujourd'hui 1er mai, c'est la Fête du Travail

L'histoire de la Fête du Travail reste assez méconnue.

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Salü binànder, hitt fiire m'r d'Àrweit, ja s'esch d'fête du Travail. Von wü kommt da dess har? Zetter'm And vom 18. Johrhundert, àn d'r Revolution fiire m'r dìss, ùn schàffe net. Zeerscht het d'r Saint-Just dess àm 20. Janner ànnegebabbpt ghet. Derno geje 1884 esch d'r erschte Mai met'm Kàmpf von de Àrweiter in Àmerikà verbùnde worre. Sie hàn nùmme noch 8 Stùnd àm Dàà welle schàffe. Ùn die Beweijùng het àm erschte Mai àngfànge, da in dene Zitt hàn se's Büechhàltùng Johr àm erschte Mai àngfànge, sie nanne dess des moving day, d'r Dàà wo diner Vertràg fertig esch, oder ànfàng, e bessel sowie ùnsere Bandelesdàà. D'r Kàmpf geht widderscht in viel Lander, mànichmol mìt Maibäim, ja sowie àm Massti. Ùn d'r Nàme esch d'r Feschtdàà von de Àrweiter, von die wie schàffe gsenn.

Àm 23. Àwril 1919 entschied andli d'r frànzeesische Senàt d'r Schàffdàà àn 8 Stend ze fixeere, ùn sààt dàss d'r nachste 1. Mai frei ùn trotzdem bezàhlt word senn. Àwer nùmme d'r nachst.

In 41 esch's d'r Pétain wie d'r 1. Mai in em'e johrliche freie Dàà ùmwandelt. Àn dem Johr esch s'erschte Mol dàss m'r d'Maigleckle find. D'r Maréchal het gfùnde dàss die tràditionnelli roti Hàgebùtte, d'roti Àrschgratzerle, zü kommünistisch klìngt... D'r Dàà von de Àrweiter eu, no schriibt'r's ànderscht: "la fête du Travail et de la Concorde sociale". Hàn Ìhr's, d'heim? Travail, famille, patrie.

Noch'm Kreij esch schnall wedder d'r Dàà ingfehrt worre, mìt'm Nàme "fête du travail", àbkerzùng vom Pétain, ouh, d'Syndikàlischte hàn sich ùffgereijt, àwer s'esch eso gebliwwe. D'Maigleckle senn eu gebliwwe. E pààr Johre, derno ìsch s'Fescht wedder in Vergasseheit gerote in de 50er ùn in de 60er Johre. Worùm? Waije n'm Kreig in Àlgerie ùn in Indochine. Bis 68, mai 68, gall. Zetter har esch s'erschte Johr wü gàr ken Demonstriere àn'em'e erschte Mai stàtt finde.