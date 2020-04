Aujourd'hui 27 avril, nous fêtons les Zita

Le 27 avril, nous fêtons les Zita. Mais d'où vient ce prénom ?

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Lisez la biographie de Zita de Lucques.

Hitt, 27. àwril, fiire m'r d'r Vornàme Zita. Ich kann net soviel Fraue wie dene Vornàme trààwe, àwer s'esch interessànt ze erfàhre dàss es mehreri Bedittùnge kànn hàn.

D'erscht, kommt von Itàlie, üss d'r scheeni Toskànie, wo's Maidele beditte sell. Komisch ward's bi ùns wann ehme Maidele met'm Vornàme heisse daad. Oder ?

E ànderi Üsprùng kommt von Ùngàrn, s'ward e Àbkerzùng vom Wort: Felicitás - Zitas- Zita.

D'Zita wie hitt gfiirt word het in d'r Stàdt Lucca im 13. Johrhundert gelaabt. Lucca, s'esch naawe Pisa, dìss kannt e jeder Tourischt. Dert het'se s'Gmìess von Ìhri Eltere àm Marik verkauft. Fromm ùn lieb esch'se gsenn. Met zwelef, oder met àchtzehn, do senn mànchi net inverstànde, esch'se in'ere Fàmili, die Fatinalli, àls Dienere ingschtellt worre.

Fer nehme ze steere, ùn dàss d'Àrweit gemàcht esch, esch'se àls gànze freij ùffgstànde, f'r d'Mass ze heere, derno het'se gfàschte, f'r in de àrmi Litt e Teil von Ìhrem Asse ze gann, d'àndere Diener senn eifersechti gsenn, àwer sie het àlles mìt Gedùld vertrààwe. Noch Ìhrem Tod im Johr 1278 ìsch ìhri Heiligkeit ànerkannt worre, so stàrik ìsch d'r Glauwe vom Volik gsenn.

E güeder Dàà in àlli Zita, Amédée, Konwen ùn Siméon.