Aujourd'hui 29 avril, nous fêtons les Catherine

Le 29 avril, nous fêtons les Catherine. Mais d'où vient ce prénom ? Du grec ? Et Catherine de Sienne ?

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

La biographie de Catherine de Sienne.

Hitt fiire m'r d'r Vornàme Catherine, nein, s'esch net d'r Dàà von de ùnghiroteni Maïdle, dìss esch àm 25. Novamber, hitt esch's d'Catherine von Sienna wie dràn kommt. D'r Vornàme Catherine daad vom Vornàme Aikaterinê àbstàmme, wie salwer vom griechische Adjektif kathara komme dad. ùn kathara het nix met'ere Euije Krànkheit ze düen, es soll "rein", "pür", "klàr" beditte.

ùff Elsassisch sààwe m'r Kath, oder Kathel, Catherine esch f'r d'carte d'entité...

D'Catherine von Sienne het im 14. Johrhundert gelaabt. Sie esch d'jengscht in'ere gànz grossi Fàmili, sie senn 24 Gschwischter. Ich weiss net wie m'r dess üsshàlte kenne. Dess senn zwei Füessbàllmànnschàfte, met de Trainer debii!

D'Catherine well Ìhr Lawe àn Gott wìdme. Kümm 16 word'se Dominikànerin, àwer von d'heim üss. Vellicht hàn die schon confinement ghet, ùn télétravail. Sie bliibt d'heim bi d'r Fàmili ùn batt, in Àrmüet. Sie well Jùmpfr bliiwe, ùn bààl het'se e Grùpp von Foljer ùn Friend wie se horicht, wie se ùnterstetzt, die Caterini. Sie nanne se bààl Màmme. D'Catherine schriibt àn de wichtigi Litt Ìhrer Zitt, sogàr im Pàpscht wie in Avignon esch ùn sààt er soll wedder noch Rom komme. Sie word'ne sogàr hole gehn. Ìhri Haupt Sori in dene komplizeerti Zitte wo's mehreri Papscht het gann, esch die Einheit von de Kerich. Sie hìlft in de Àrme, schriibt Ìhre Dialog, s'esch sogàr e Klàssiker von d'r itàlianischi Sproch vom Mittelàlter worre. Sie stirbt mìt 33, im Johr 1380 in Rom.

E güeder Nàmesdàà in àlle

Caitrin, Catalina, Catarina, Cateline, Caterina, Catharine, Catheline, Cathie, Cathy met'm e C oder e K, Catriona, Ekaterina, Katarina, Katel, Katerina, Katharine, Katherine.