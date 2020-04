Aujourd'hui 30 avril, nous fêtons les Robert

Le 30 avril, nous fêtons les Robert.

Le prénom Robert vient des mots germaniques "hrod" qui signifie "gloire" et "berht" qui se traduit par "brillant".

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Salü binànder, hitt àm 30. Àwril fiire m'r d'r Vornàme Robert.

Robert ìsch frànzeesch, Robert mìt'm e lànge O ìsch Dittsch, ùn Robess, dìss ìsch Elsassisch. E spezieller Dàà f'r mich, miner Vàter heisst eso. Wàs sell dìss beditte, eigentli, von wü kommt's har? Von zwei àlt-germànischi Werter, s'Wort "hrod", "Ruhm, Glànz, Ehre", ùn "berht", "wie glantzt". Dü die Robess glanze m'r ebs zàmme. Robess soll e glantzigi Ehr beditte.

àwer d'r Heilige Robess vom Dàà esch eu e wichtigi Person. Er ìsch von Burgùnd gsenn, in Troyes gebore, e Benediktiner. Er ìsch schnall Probscht worre, Prieur ùff frànzeesch, àwer die Mönsch senn f'r'm nìt fromm genüe gsenn. No ìsch'r àbkeuije ùn het sich in'em e Wàld mìt e pààr Ermite in Holz Hettle inschtàlliert. Im Wàld von Molesme, in d'r Côte-d'Or. Gràd naawe e kleini Kàpall. Gald ùn Litt senn komme, sie hàn derno e Kloschter gebeuije, ùn die Ermite hàn derno mehr àn Hiisle àls àn's Batte gedankt. No ìsch d'r Robert wedder àbkeuije, àwer d'Spande senn in die glichi Zitt eu fertig gsenn. Sie hàn gebattelt, dàss er wedder kommt, het'r eu gemàcht, àwer d'Spande senn definitiv gstoppt gsenn. Er het derno 20 Mönsch wie sowie n'er gedankt het üssschwàsiert, ùn no ìsch'r noch Citeaux gànge, zwesche Beaune ùn Dijon. Dert het'r sins gedreimte Mönsche Laawe gegrendt, soe wie d'r Orde von de Cistercienser, im Johr 1098. E pààr Heiligi senn dert eu bi'm gsenn, d'r Heilige Albéric oder d'r Heilige Étienne Harding.

Àwer d'r Pàpscht het gedankt wàs màcht da der? Er het'ne gezwùnge, siner Probscht Poschte wedder ze namme, àwer er het mehr Mittel bekomme f'r sini zwei Kleschter. D'r Bernard von Clairvaux word derno d'r Orde entwickle. Der Kloschter von Citeaux esch hitt noch hoch-berehmt, sie màche e wùnderbàrer Kaas. S'senn noch Zistercienser dert, d'r Orde laabt immer noch, s'ìsch die Gschicht vom Heilige Robert von Molesme.

E güeder Dàà in àlle Robert, Bob, Bobby, Roberto, Roberta ùn Robertine.