Aujourd'hui 4 mai, nous fêtons les Sylvain

Le 4 mai, nous fêtons les Sylvain.

Le prénom Sylvain est un dérivé du mot latin "silva" qui signifie "forêt"

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Hitt, 4. Mai, fiire m'r d'r Vornàme Sylvain. S'ìsch die salb Harkùnft àss die Vorname Sylvestre, Sylviane, Sylvie, es gebt eu Dittschi Vàriànte, Silvan, mìt'm e "i", ùn in d'r Frànzeeschi Schwytz, Sauvain. Es soll "Wese vom Wàld" oder "Wese von de Falder" beditte. Do kennte m'r schon àn ùnseri Zwarichle danke, oder àn Heinzelmannle, àwer der Sylvain wie hitt gfiirt word ìsch d'r Màrtyrer Sylvain de Gaza.

Àllem Ànschinn ìsch'r e Remische Soldàt gsenn, wie sich àns Christetum bekehrt het. Er esch derno Prieschter worre, làngi Johre het'r gepredigt, derno àls Bischoff von Gaza gewählt. Dert het'r viel Polytheischte bekehrt. D'r Remische Kaiser Dioclétien het d'Christe verfoligt, ùn no esch d'r Sylvain àn d'Mine met 39 ànderi Christe verürteilt worre. Dert esch's schrecklig zü gànge, sie hàn'se màche schàffe bis àss se ùmkeijt gsenn, fàscht Dàà ùn Nàcht. In dene Zitte hàn àlli die àrmi Seckel von de Miine e Euij rüess gerisse bekomme, ùn e Füess verbrannt, àllewaij dàss se nìt flìchte kenne. Wie d'Remer derno gsahn hàn dàss se erschepft senn, hàn'se se gekept, so ìsch d'r Sylvain von Gaza im Johr 311 gschtorwe. M'r brüche ken Grüüselgschichte im Kiness hohle, Ìhr brüche nùmme d'r Remische Màrtyrolog ùffmàche. E güeder Dàà in àlli!