Aujourd'hui 5 mai, nous fêtons les Judith

Le 5 mai, nous fêtons les Judith.

Le prénom Judith est dérivé du prénom ancien Yehudit qui est lui-même apparenté au terme Yehudah signifiant "femme de la tribu de Juda" ou simplement "juive".

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Salü binànder, hitt fiire m'r ùnter ànderem, dann Ìhr wisse dàss jede Dàà mehreri Heiligi gfiirt ware, es hàn zem güete Gleck nìt nùmme 365 Heiligi in d'r Gschicht gelaabt, àlso vor àss i mi salwer verbàbbelt hàb, hàw'ich gsààt ghet, m'r fiire hitt d'Judith. Judith esch e Hebràischer Vornàme. Juudith, oder Jutta, kùrz gemàcht, kommt vom Wort Yehoudit, wie salwer vom Wort Yehoudi kommt. Yehoudi soll Jùdd beditte. Ìhr wesse dàss es 12 Stàmm gìbt bi de Jùdde, ùn d'r Stàmm von Juda esch d'r wie die Lini vom Keni David ùn Salomon word gann. Àlso net ewerràschend dàss e Schtàmm e gànz Volik bezeichnet. Àlso esch die Judith e Frau vom Stàmm von Juda.

Die Frau wie hitt gfiirt word, Judith von Kulmsee esch e Christe gsenn, sie het eigentlich Jutta gheisse, esch in ere àdligi Fàmili geje 1200 in Sangerhausen, Sàxe-Ànhàlt gebore, dert het'se gànz normàl gelaabt, het ghirote. Derno esch d'r Mànn gschtorwe. Hirote het'se nemmi welle, derno esch'se Klausürnonne worre ùn esch ze Ìhr Brüeder gànge, noch Klumsee, in d'r hittigi Pole. Dert esch'r d'r Hoch Meischter von de Dittsche Ritter gsenn (d'r gànze Titel Haus der Ritter des Hospitals Sankt Marien der Deutschen zu Jerusalem). Die Stàdt Kulmsee heisst hittzedààs Chełmża. D'Judith het dert e Kloschter lonn beuije, sowie e Spìtàl im Sànkt Georg gewìdmet. Sie esch àls Schùtzpàtronin von de Preusse àngelöijt. àwer hop, mer ware nìt Preussens Gloria sìnge, so schnell schiessen die Preussen nicht.

E gànz güeder Dàà in àlli, àwer bsonderscht in de Judith, ùn Jutta!