Aujourd'hui 6 mai, nous fêtons les Prudence

Le 6 mai, on honore les Prudence, une vertu cardinale, un concept philosophique. Pierre Nuss tente une explication.

Le 6 mai, nous fêtons les Prudence.

Mais alors un prénom plutôt pour filles ou pour garçons ?

Quelques débuts d'explications avec Pierre Nuss :

Hitt fiire m'r d'Vorsicht, d'Bedàchtsàmkeit. S'esch ken Vornàme, ware n'Ìhr 'r sààwe, ùn Ìhr hatte Racht, nùmme ùff frànzeesch heisst's Prudence. Prudence esch e gànzes Philosophisches Konzept, ùn e eu Kàrdinàltugend. Eu e àllegorischer Gott wie met'ere e Schlànd ùm e Speijel, wie nàtirli viel Bedàchtsàmkeit het.

D'r Vornàme Prudence esch zeerscht in de Antique f'r Manner benùtzt worre, derno f'r Fraue zetter'm 17. Johrhundert.

Die Heiligi von hitt esch d'Prudence Castori, e Itàlianere wie im 15 Johrhundert gelaabt het. Sie het d'Eremite vom Heiligi Augustin in Milano gànge. Derno het'se e neijs Kloschter in Como gegrendt, ja Como, àm See.

Àlso Vorsicht hitt, s'kennt s'Wort vom Dàà senn.