Avec France Bleu Saint-Etienne Loire, déposez vos jouets au centre commercial STEEL de Saint-Etienne

L’association UPPER avec ses partenaires France Bleu Saint-Etienne Loire et STEEL organisent une collecte de jouets neufs ou en états neufs pour les distribuer aux enfants hospitalisés et défavorisés.

France Bleu Saint Etienne Loire s'engage

Jusqu'au 11 décembre, France Bleu Saint-Etienne Loire s'engage et invite ses auditeurs à venir déposer des jouets neufs ou en états neufs au point de collecte situé à l’accueil du CC Steel de Saint-Etienne.

France Bleu Saint-Etienne Loire vous invite pour deux émissions spéciales

Venez nombreux le 11 décembre, déposez vos jouets et assistez à nos deux émissions spéciales entre 11h et 12h30 et entre 15h et 18h. Les jouets sont ensuite triés par UPPER et seront distribués aux enfants les 17 et 18 décembre.