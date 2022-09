Avignon : les rencontres internationales de l'autisme, un lieu d'échange pour les familles

Ce vendredi et ce samedi, se tenaient la 7ème édition des rencontres internationales de l'autisme à l'université Hannah Arendt à Avignon. L'occasion pour les personnes concernées et pour les familles de personnes autistes, d'échanger sur leur quotidien.

Ce vendredi et ce samedi, c'était la 7ème édition des rencontres internationales de l'autisme. Dans le gymnase de l'université Hannah Arendt d'Avignon, une quarantaine de stand étaient présents. On trouvait par exemple, des jouets adaptés aux enfants autistes, une entreprise qui proposait d'organiser des séjours pour les personnes autistes ou encore des casques antibruit, qui réduisent la charge sonore quand on les porte.

Parmi eux, il y a Apolline, une jeune femme de 26 ans, diagnostiquée sujette aux troubles du Spectre Autistique (TSA). Elle vend ses œuvres, des peintures et des photographies. Elle regrette que les femmes autistes aient si peu de visibilité et s'appuie sur cet évènement, pour échanger sur son vécu. "Quand j'étais en primaire, j'aimais bien pincer les gens. C'était une marque d'affection. J'aime bien l'expliquer aux personnes que je rencontre, pour qu'elles comprennent."

L'occasion aussi d'échanger des conseils

Pour Audrey, maman d'un enfant autiste asperger, ce salon c'est aussi l'occasion de partager son expérience avec d'autres parents, de donner des conseils et d'en recevoir. Elle même est régulièrement confrontée à des situations problématiques avec le corps enseignant du collège de son fils. "En cinquième, il avait 17 de moyenne mais on lui a refusé les félicitations. Et quand j'ai demandé une explication, on m'a répondu qu'il était trop absent, trop effacé. Je me suis dit qu'ils avaient vraiment rien compris, j'ai du leur rappeler qu'il était autiste ! "

Ce salon c'est donc l'occasion pour elle de donner des conseils aux parents d'enfants autistes, par le biais de l'Association Asperger Aide France, dans laquelle elle est bénévole.