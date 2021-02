BAFA : comment sont formés les animateurs qui encadrent nos enfants en Alsace ?

Chaque été, vos enfants fréquentent le centre aéré ou partent en colonies de vacances. Ils sont encadrés par des animateurs titulaires du BAFA. Comment ces jeunes sont-ils formées ? Immersion au sein d'une formation organisée par l'UFCV et basée dans un collège de Strasbourg.

Colo', centre aéré : ils sont les animateurs de demain !

Vous envoyez vos enfants en colonies de vacances ou au centre aéré ?

Chaque année en Alsace, des centaines d'animateurs encadrent des milliers d'enfants lors de chaque période de vacances scolaires.

Toutefois, on ne devient pas animateur en claquant des doigts.

Avant d'exercer au sein d'une structure, chacun a suivi une formation obligatoire et payante pour apprendre les bases du métier d'animateur et la législation.

Pour en savoir plus, Romain AMBRO a suivi le travail d'Assunta MAROTTA, Directrice de stage BAFA au sein de l'UFCV.

Qu'apprennent les stagiaires BAFA chaque jour en formation ? Copier

On peut s'inscrire au BAFA à partir de 17 ans

mais il n'y a pas de limite d'âge !

France Bleu Alsace s'est invité au Collège Saint-Etienne de STRASBOURG qui accueille une 40aine de stagiaires pendant ces vacances de février, tous désireux de devenir les animateurs de demain.

Une salle est réservée à la discussion entre stagiaires et à l'apprentissage de la réglementation pour encadrer les enfants - Romain AMBRO

Une formation obligatoire en 3 parties

1ère étape : la formation générale (8 jours)

Cette formation théorique est la première session où l'essentiel du métier d'animateur est abordé :

connaître les publics (enfants, ados...)

connaître les structures qui accueillent les enfants (séjours de vacances, accueils de loisirs...)

aborder la législation et la réglementation

découvrir, préparer et animer des jeux, des chants, des activités...

travailler en équipe, vivre et s'organiser en groupe

Plusieurs formules existent : pension complète, demi-pension ou externat.

Quel est le matériel mis à la disposition des stagiaires BAFA lors des formations ? Copier

2ème étape : le stage pratique (14 jours)

C'est sans doute l'une des étapes les plus importantes du cursus.

Le jeune animateur sera confronté à la réalité du terrain, exercera le métier d'animateur au sein d’une équipe et en situation réelle avec un groupe d'enfants.

Ce stage doit être réalisé dans les 18 mois après la formation générale.

Que se passe-t-il si des stagiaires ne sont pas à l'aise en tant qu'animateurs ? Copier

La timidité n'est pas un frein, il faut arriver à la vaincre.

Parfois, à 17 ans, c'est difficile de s'imposer en groupe !

3ème étape : l’approfondissement (8 jours)

Pour cette dernière étape de la formation, le stagiaire BAFA a le choix entre approfondir un thème ou se spécialiser sur une compétence sportive...

Comme pour la 1ère étape, plusieurs objectifs à la clé :

l'analyse du stage pratique

la consolidation et l'enrichissement des acquis des étapes précédentes

la découverte d'une thématique particulière ou une qualification pour encadrer une activité sportive réglementée

Au sein des formations BAFA, tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des stagiaires pour réaliser leurs activités - Romain Ambro

A l'issue de la formation : un jury délibère !

A l'issue des 3 étapes de la formation BAFA, le jeune stagiaire doit attendre la décision du jury BAFA qui valide le cursus.

Ce jury est présent dans chaque département et dépend de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS).

Le jury prend en compte les appréciations obtenues lors de chacun des stages pour livrer sa décision finale.

Une fois la formation validée, le stagiaire devient officiellement animateur et peut exercer au sein d'une structure accueillant du public.

Lors des formations, les stagiaires proposent des animations originales pour apprendre le métier. Copier

Passer son BAFA : combien ça coûte ?

Si vous souhaitez passer votre BAFA, sachez que les 2 sessions de formation et approfondissements théoriques sont payantes.

En moyenne, il faut débourser entre 500 et 1300€ (soit 350 et 600€ pour chaque session)

Toutefois, le stage pratique (donc la 2ème étape de la formation) peut lui, être rémunéré en fonction du centre aéré ou de la colonie de vacances.

Si l'on veut gagner de l'argent, ce n'est pas le métier idéal.

Animateur, c'est surtout un métier que l'on fait par passion.

Par ailleurs, des aides sont possibles sous conditions et peuvent être allouées par :

le conseil régional

la CAF

certaines communes

des comités d'entreprises.

N'hésitez pas à vous renseigner pour obtenir des aides.

Pour en savoir + :

UFCV STRASBOURG

1 rue Job

67 000 STRASBOURG

tel : 03.88.15.52.00

www.ufcv.fr/Grand-Est