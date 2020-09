A Sablé-sur-Sarthe, journée test pour la cantine en mode Covid

A l'école de Gastines sur la commune de Sablé-sur-Sarthe, les élèves de maternelle et de primaire redécouvrent la cantine, le protocole sanitaire en plus. Pour les mois à venir ce sera distanciation, lavage des mains obligatoire et pas de mélange des classes à table.

C'est jour de rentrée scolaire pour les soixante élèves de primaire et trente-six enfants de maternelle de l'école de Gastines sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. A l'entrée de la cantine, les enfants savent déjà ce qu'il faut faire : "Se laver les mains!" La consigne est répétée à chaque petit groupe avant d'entrer.

Un protocole sanitaire déjà expérimenté

Dans la cantine, une dizaine de femmes en blouse blanche et masque servent le premier service. Il y en aura deux pour faire manger tout le monde. Le protocole est le même que celui déjà mis en place en juin dernier après le déconfinement : "On a gardé le mètre de distance. Les juniors partiront par une porte et les maternelles par une autre pour éviter le croisement des élèves", explique Rozenne Langlais, directrice du périscolaire de l'école de Gastines.

L'école de Gastines accueille soixante élèves de primaire et trente-six enfants en maternelle cette année. © Radio France - Marie Maheux

Une réévaluation régulière du dispositif

Arnaud Béatrix, le responsable périscolaire de Sablé-sur-Sarthe vérifie aujourd'hui que tout se déroule comme prévu. C'est lui qui a mis en place le protocole sanitaire dans les cinq écoles publiques de la ville : "Pour l'école de Gastines, _on a mis quatre enfants par table_, on pouvait aller jusqu'à six mais on a été un peu plus loin que le protocole. On fait des rappels des gestes barrières pour les enfants, beaucoup de lavages de mains et on les met par classes au niveau des tables", détaille-t-il.

Le protocole sanitaire de l'école sera réévalué régulièrement. © Radio France - Marie Maheux

Des points seront fait régulièrement entre la mairie, la directrice et la responsable périscolaire de l'école, pour adapter le protocole sanitaire aux élèves et à la situation dans le département : "S'il faut trouver du personnel supplémentaire, on va le faire", insiste Arnaud Béatrix.